Poisťovňa Union ponechá nemocniciam všetky príplatky

"Bolo to veľmi ťažké rozhodnutie, pretože nás veľmi negatívne finančne zasiahne a nerieši systémový problém s nedostatočným financovaním zdravotníctva. Keďže sme na základe vyhlásení ANS a jej členov nadobudli pocit, že zdravotná starostlivosť našich poistencov by mohla byť významne obmedzená, rozhodli sme sa ustúpiť. Poistenci sú pre nás prvoradí a my urobíme všetko, aby nebola ohrozená ich kompletná zdravotná starostlivosť,“ uviedol generálny riaditeľ Union ZP Michal Špaňár.

Podľa zmluvných podmienok s ANS bolo vrátenie nepokrytých príplatkov dohodnuté v štyroch splátkach. Union ZP odpustí nemocniciam tri splátky hneď. Prvú splátku, ktorá už bola realizovaná úvodom decembra, vykompenzuje nemocniciam v plnej výške v roku 2017. "Keďže plne vyhovieme požiadavkám ANS, ktorá zároveň verejne deklarovala ochotu pristúpiť na úsporné opatrenia v budúcom roku, nie je žiaden dôvod, aby asociácia túto ponuku neprijala,“ dodal Špaňár.

Zdravotná poisťovňa napriek ústupku upozorňuje, že zdravotníctvo bude čeliť v budúcom roku rovnakému problému s nedostatočným financovaním aj vzhľadom na to, že sadzba za poistencov štátu sa zníži zo 4,41 % na 3,78 %. Union preto očakáva, že Ministerstvo zdravotníctva SR a všetky ďalšie zodpovedné úrady budú tento vážny problém riešiť.

Podľa zverejnených informácií vypovedalo Unionu zmluvu 40 nemocníc združených v ANS. Nemocnice reagovali na postup zdravotnej poisťovne, ktorá chcela od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby jej vrátili príplatky.