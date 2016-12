Prieskum: Ľudia Vianoce milujú, tešia sa na čas strávený s rodinou

SITA |

Vianoce na Slovensku oslavuje 95 percent ľudí, no takmer polovici z nich (49 %) prekáža komercializácia a materializmus, s ktorými sú vianočné sviatky spojené. Ľuďom sa príkria aj preplnené obchodné domy, o niečo viac mužom ako ženám. Vyplýva to z prieskumu agentúry GfK, ktorý realizovala v novembri na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov vo veku od 15 do 79 rokov.