Tím Gorila vedie od decembra vyšetrovateľ Kyselica

Ako informovali z Oddelenia komunikácie a prevencie kancelárie prezidenta Policajného zboru, v ozbrojených zboroch pôsobí 20 rokov a v tíme Gorila, ktorý vznikol 9. januára 2012, je od 26. januára toho roku.

„Veci, ktoré v tíme Gorila riešil doterajší vedúci, sa do konca roka neuzavrú. V jednej veci meritórne rozhodol, a to vznesením obvinenia voči dvom osobám pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku,“ uvádza sa v stanovisku Prezídia Policajného zboru s tým, že vzhľadom na stav trestnej veci v prípravnom konaní sa ďalšie informácie k predmetnej veci nebudú zverejňovať, nakoľko by mohlo dôjsť k zmareniu alebo sťaženiu vyšetrovania. „V druhej trestnej veci si vyhradil právo na informovanie dozorujúci prokurátor,“ dodalo prezídium.

Bývalý šéf policajného tímu zriadeného na vyšetrovanie kauzy Gorila Marek Gajdoš odchádza do civilu, pričom v tejto súvislosti sa spomínali aj spory ohľadom vedenia vyšetrovania s inými zainteresovanými osobami. Najčastejšie sa v tejto súvislosti v médiách spomínal dozorujúci prokurátor prípadu, ktorým je špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Tím na vyšetrenie kauzy Gorila založili v januári 2012.

Spis Gorila sa na verejnosti objavil v decembri 2011, pričom jeho obsah tvorili prepisy rozhovorov medzi viacerými politikmi a osobami z prostredia finančných skupín. Za autora spisu je považovaný bývalý príslušník SIS Peter H.