Sociálni partneri odobrili zmeny pre nezamestnaných

Vyplýva to z návrhu novely zákona o službách zamestnanosti, ktorý v pondelok odobrila Hospodárska a sociálna rada SR. Obmedziť by sa mala aj možnosť zárobkovej činnosti pre nezamestnaných evidovaných na úrade práce. V súčasnosti totiž môže evidovaný nezamestnaný zarobiť v hrubom 148,57 eura bez toho, aby bol vylúčený z evidencie nezamestnaných. Rezort práce a sociálnych vecí chce evidovaným nezamestnaným zakázať prácu v pracovnom pomere a obmedziť prácu na dohodu na najviac 40 dní v roku. Evidovaný nezamestnaný tiež nebude môcť popri evidencii na úrade práce pracovať u zamestnávateľa, u ktorého si zarábal pred zaradením do evidencie nezamestnaných.

Ako po rokovaní tripartity uviedol minister práce a sociálnych vecí Ján Richter, navrhované zmeny majú zamedziť zneužívaniu sociálneho systému a súčasne viac mobilizovať nezamestnaných, aby mali záujem pracovať. Súčasťou novely zákona je totiž aj zmena pri posudzovaní nároku na dávky v hmotnej núdzi. Kým v súčasnosti sa ľuďom v hmotnej núdzi pri posudzovaní nároku na sociálne dávky nezapočítava 25 % príjmu zo závislej činnosti, po novom sa im nemá zarátavať 50 % ich príjmu z práce počas prvého roka od nástupu do zamestnania. Bude to znamenať, že viac ľudí zostane v systéme hmotnej núdze a zvýšia sa čisté príjmy týchto ľudí. „Som presvedčený, že týmto zákonom sa mnohé veci podarí riešiť tak, že nebudú sa zneužívať jednotlivé nástroje aktívnej politiky trhu práce a motivácia zamestnať sa u tých, ktorí sú evidovaní na úrade práce, bude ďaleko väčšia,“ dodal minister.

Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka návrh novely zákona o službách zamestnanosti uvítal. „Môžu však vzniknúť isté problémy v zamestnávaní napríklad pri sezónnych prácach, ale tieto negatíva sú významne vyvážené pozitívami,“ povedal. Upozornil na to, že zamestnávatelia majú v súčasnosti problémy nájsť na väčšinu pracovných pozícii schopných ľudí. „Práve riešenie, ktoré disponibilných ľudí motivuje nájsť si zamestnanie a zmeniť svoje doterajšie návyky, určite hodnotíme pozitívne,“ tvrdí Machunka.

Navrhované zmeny uvítal aj viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Ľuboš Sirota. „My to vítame, neviem, či to prichádza o päť minút dvanásť, alebo päť minút po dvanástej,“ povedal. Opatrenia, ktoré navrhlo ministerstvo práce, považuje Sirota za správne. „Napomôžu čistiť evidenciu,“ zdôraznil. Mrzí ho však to, že novela zákona nerieši zvýšenie mobility pracovnej sily.