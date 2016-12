Bugár klame a stretnutie chcel Danko, tvrdia liberáli

Uvádzajú to predseda SaS Richard Sulík a podpredsedovia strany Jana Kiššová, Ľubomír Galko a Jozef Mihál v tlačovej správe, ktorú poskytla hovorkyňa strany SaS Katarína Svrčeková. Reagujú tak na vyjadrenie predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára, ktorý povedal, že Sulík bol počas povolebného rokovania proti vyrovnanému rozpočtu, zatiaľ čo teraz je najväčším kritikom toho, že koalícii sa vyrovnaný rozpočet dosiahnuť nepodarilo. „Nad touto detinskou lžou Bélu Bugára sa môžeme len pousmiať,“ uvádzajú poslanci SaS.

"Predseda Mostu-Híd Béla Bugár už, žiaľ, nechráni len zlodejov v strane Smer, ale musí chrániť aj predsedu SNS Andreja Danka, ktorý poza chrbát Roberta Fica sonduje, ako by rozpad vlády a predčasné parlamentné voľby brala strana SaS ako najsilnejšia opozičná strana,“ píše sa v stanovisku. Sulík sa nedávno stretol s predsedom parlamentu a koaličnej SNS Andrejom Dankom, aby hovorili o možnosti predčasných volieb, ako aj o možnosti vzniku nového politického subjektu pod vedením súčasného prezidenta Andreja Kisku. Podľa Sulíka o rokovanie požiadal Danko. Bugár mu však neverí, o stretnutí predsedov SNS a SaS vedel od Danka, ale mal o neho podľa Bugára požiadať Sulík, a nie Danko. Bugár chce preto hovoriť s Dankom, či je to naozaj tak, ako to tvrdí Sulík.

Poslanci SaS odkazujú Bugárovi aj Dankovi, že ak sa im koalícia so Smerom nepáči, napriek všetkým výhradám je SaS pripravená s nimi rokovať o vláde bez Smeru. "V záujme našej krajiny,“ uzatvárajú liberáli.