Union ustúpil nemocniciam s podmienkou. Zníži ceny za diagnostiku

"Keďže sme na základe vyhlásení ANS a jej členov nadobudli pocit, že zdravotná starostlivosť našich poistencov by mohla byť významne obmedzená, rozhodli sme sa ustúpiť. Poistenci sú pre nás prvoradí a my urobíme všetko, aby nebola ohrozená ich kompletná zdravotná starostlivosť,“ povedal včera generálny riaditeľ Union zdravotnej poisťovne Michal Špaňár s tým, že ponechajú členským nemocniciam všetky príplatky za rok 2016.

Ustúpiť ANS bolo podľa Špaňára ťažké rozhodnutie, pretože to poisťovňu negatívne finančne zasiahne a tiež to nerieši systémový problém s nedostatočným financovaním zdravotníctva. Poisťovňa si na peniaze nárokovala na základe dodatku k zmluve, ktorý nemocnice podpísali. Ten hovoril, že ak do systému nepríde dostatok peňazí a Union nebude mať vykrytú sumu, ktorú ako zálohu zdravotníckym zariadeniami vyplatil, môže žiadať peniaze od nich naspäť. Udiať sa to malo v štyroch splátkach, prvú si už poisťovňa stiahla.

Podľa najnovšieho stanoviska Union odpustí nemocniciam tri splátky hneď. Prvú im vykompenzuje v budúcom roku. „Keďže plne vyhovieme požiadavkám asociácie, ktorá zároveň verejne deklarovala ochotu pristúpiť na úsporné opatrenia v budúcom roku, nie je žiaden dôvod, aby asociácia túto ponuku neprijala,“ pripomenul Špaňár.

Prezidenta Asociácie nemocníc Slovenska Mariána Petka zvrat v postoji Unionu potešil. „Je to dobrá správa pre nemocnice, pacientov aj zamestnancov a som rád za naše nemocnice, že za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, čo sme doteraz poskytli poistencom Unionu, nám ostane platba,“ reagoval Petko s tým, že asociácia bude apelovať, aby nemocnice výpovede stiahli. „Nemôžem stopercentne za všetkých tvrdiť, že sa tak stane, ale predpokladám, že k tomu dôjde,“ doplnil Petko. Doteraz ukončilo zmluvný vzťah 44 nemocníc, ďalších desať bolo na to pripravených. Asociácia združuje 73 malých a stredných nemocníc.

Poisťovňa v liste zdravotníckym zariadeniam oznámila, že navrhuje zníženie cien na laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia od budúceho roka. Petko tvrdí, že sa tomu nebránia. „Nemáme problém zo znížením cien, ale požadujeme, aby nám boli ponechané objemy. Je to kvôli tomu, že my z toho komplexného finančného balíka financujeme celú nemocnicu,“ doplnil. Celý spor spustila samotná poisťovňa, keď sa rozhodla žiadať od nemocníc peniaze, ktoré im vyplatila ako zálohové príplatky na dorovnanie platov zdravotníkov. Čakala, že sa jej zálohy vrátia po tom, čo do systému pritečie viac peňazí. S navýšením, aké zabezpečil rezort zdravotníctva, však nie je spokojná. „Nerozumel som, prečo zvolili takú ostrú variantu, čo mohli čakať od nás, len ostrú reakciu,“ zhodnotil spätne postup poisťovne Petko.

Napriek ústupku Union upozorňuje, že zdravotníctvo bude čeliť v budúcom roku rovnakému problému s nedostatkom peňazí aj vzhľadom na to, že sadzba za poistencov štátu sa zníži zo 4,41 % na 3,78 %. Poisťovňa očakáva, že ministerstvo zdravotníctva a ďalšie zodpovedné úrady budú tento problém riešiť.

Dofinancovanie je nevyhnutné aj podľa Petka. Podľa neho v systéme chýbajú zdroje a v budúcom roku sa podobné spory medzi nemocnicami a zdravotnými poisťovňami môžu zopakovať.