Obvinení z krádeže liekov uzavrú dohodu

Ako pre Pravdu povedal hovorca krajskej prokuratúry Oliver Janíček, po tom čo vyšetrovateľka preverí posudky, obvineným, obhajcom a poškodenému bude umožnené preštudovanie spisu. „Ten bude predložený na Krajskú prokuratúru Bratislava s návrhom na konanie o dohode o vine a treste,“ uviedol Janíček.

Deviati obvinení majú záujem podpísať s prokurátorom dohodu, aby si zabezpečili nižší trest. Ak by sa nepriznali, riskovali by na súde verdikt s väzením od troch až do desať rokov. Siedmich zamestnancov z ústavu hneď po prevalení škandálu prepustili.

Aféra prepukla vlani v decembri. Boli do nej zapletení zamestnanci Národného onkologického ústavu a pracovníci farmafiriem. Na podozrivú manipuláciu s liekmi na oddelení, kde sa pripravujú infúzie, upozornili vedenie ústavu pracovníci. Polícia rozbehla akciu, väčšina obvinených sa ku skutku priznala.

Podľa opisu jednej z obvinených zarábali na zvyškoch liekov, ktoré pacienti nespotrebovali. Namiesto toho, aby ich vyhodili, ako hovoria predpisy, nechali si ich a použili pri ďalšom pacientovi. Plné a neotvorené ampulky, ktoré ušetrili, vynášali z ústavu a predávali priekupníkovi, ten ich mal potom speňažiť v Anglicku. Obvinení zamestnanci si prilepšili niekedy aj tisíckou za mesiac.

Cena moderných cytostatík je v susedných krajinách vyššia, preto sa oplatí vyvážať ich von. Na jednej ampulke sa dalo získať od tisíc do tisícpäťsto eur. Vedenie ústavu po prepuknutí kauzy poprelo, že by pre krádeže dostávali pacienti nižšie dávky, ako im lekár predpísal. Vznesené obvinenie smerovalo k trestnému činu krádeže a nie ohrozenia na zdraví.

Kontrolu v ústave vykonal aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Podľa jeho záverov ústav nepochybil pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zdravie pacientov tam nikto nepoškodil.