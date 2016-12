Danko oceňuje Bugárov postoj k schôdzke so Sulíkom, mrzí ho reakcia Fica

„Po tom, ako Richard Sulík navrhol spoločné stretnutie, som informoval svojich koaličných partnerov, že sa s ním stretnem, rovnako, ako som ich informoval o výsledku stretnutia. Teší ma reakcia predsedu Mostu-Híd Bélu Bugára, ktorý potvrdil moje slová, naopak, mrzí ma postoj predsedu vlády SR Roberta Fica, ktorý povedal, že mám vysvetľovať dôvody stretnutia, pričom o ňom tiež vedel.

SNS nemá záujem na predčasných voľbách a verejne vyhlasujem, že sa nebudem uchádzať o post premiéra, kým nevyhrám voľby. Svoju funkciu predsedu vykonávam s pokorou a snažím sa, aby som svojou prácou pomohol ľudom. Verejne vyhlasujem, že kým SNS nevyhrá voľby, o funkciu premiéra sa uchádzať nebudem," povedal predseda stany Andrej Danko v stanovisku, ktoré poskytla riaditeľka komunikačného oddelenia SNS Júlia Kollárová.

Národniari v stanovisku tiež tvrdia, že Slovenská národná strana bola, je a bude koaličným partnerom, ktorý pristupuje k plneniu všetkých svojich úloh zodpovedne. „Osobne svojou činnosťou podporujem ministrov za SNS a poslancov v Národnej rade SR, aby aktívne pracovali,“ vyjadril sa ďalej Danko, ktorý trvá na tom, že nič, čo by mohlo oslabiť vládnu koalíciu, SNS neurobila a nemieni urobiť.

Ako dodal „chceme a aj urobíme všetko pre to, aby spolupráca troch strán – SNS, Most-Híd a Smer vydržala do roku 2020, aby bola vláda Slovenskej republiky stabilná. Na Slovensku neexistuje iná alternatíva, keďže opozičné stany neprejavujú záujem o konštruktívny prístup k politike," tvrdí podľa tlačovej správy Danko s tým, že SNS je súčasťou vládnej koalície a tento status napĺňa svojou činnosťou pre podporu tak vlády, ako aj zlepšovanie života ľudí na Slovensku.

V nedeľu líder opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík informoval, že sa nedávno stretol s predsedom parlamentu a koaličnej SNS Andrejom Dankom, aby hovorili o možnosti predčasných volieb, ako aj o možnosti vzniku nového politického subjektu pod vedením súčasného prezidenta Andreja Kisku. Sulík to v nedeľu prezradil v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 po tom, čo o samotnom stretnutí začal hovoriť Danko.

Premiér a predseda Smeru Robert Fico na to zareagoval, že on žiaden dôvod na predčasné voľby nevidí a ak sa Danko so Sulíkom rozprávajú o predčasných voľbách, majú oni vysvetliť verejnosti, čo je za tým. Ďalší koaličný partner, šéf Mostu-Híd Béla Bugár sa vyjadril, že Sulíkovi neverí a stretnutím sa bude zaoberať iba vtedy, keď sa to bude ďalej rozmazávať v médiách.

Bugár podľa vlastných slov o stretnutí vedel od Danka, o schôdzku mal ale podľa jeho informácií požiadať šéf liberálov Sulík. Podľa Sulíka sa Danko dopustil hrubej indiskrétnosti, keď v nedeľňajšej relácií na RTVS O 5 minút 12 hovoril o stretnutí, ktoré malo byť dôverné.