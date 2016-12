Greenpeace: Chemička v Novákoch vypúšťa do Nitry toxické látky

Ako informovala koordinátorka toxickej kampane Greenpeace Ivana Kohutková, vzorky dokazujú, že bývalé Novácke chemické závody vo viacerých ukazovateľoch prekračujú zákonné limity pre vypúšťanie odpadových vôd a naďalej zostávajú najväčším znečisťovateľom rieky Nitra. Za súčasný stav podľa Kohútkovej ale môže nielen spoločnosť Fortischem, ale aj štát, ktorý vykonáva kontroly a nastavuje pravidlá. Štátne kontrolné orgány preto vyzvala na zmenu systému kontrol odpadových vôd, ktoré priemyselné prevádzky vypúšťajú do životného prostredia. „Chceme, aby kontroly prebiehali neohlásene, pravidelne a aby analýzy odpadových vôd vykonávali kontrolné orgány,“ povedala Kohútková, podľa ktorej vzorky dokazujú nedostatočnú efektivitu procesu čistenia odpadových vôd.

Pokuty za znečistenie nie sú dostatočné

Kohútková spresnila, že kontroly sú v súčasnosti vopred ohlásené, takže jednotlivé prevádzky sa majú možnosť pripraviť. Čo sa týka analýzy odpadových vôd, mnohé podniky vrátane Fortischemu si ich vykonávajú vo vlastných laboratóriách alebo v akreditovaných laboratóriách, ktoré si sami vyberú, čo je ale povolené zákonom. V prípade porušenia zákonov prichádzajú na rad pokuty, ktoré však podľa Kohútkovej nie sú dostatočne vysoké na to, aby motivovali jednotlivé prevádzky k tomu, aby neznečisťovali životné prostredie.

„Skôr sa im to oplatí zaplatiť, než by mali investovať do novej technológie či iných vylepšení," uviedla. Novácky chemický závod napríklad nedokázal splniť podmienky na ochranu vôd do roku 2011, ktoré mu uložila zmluva o pristúpení Slovenska k Európskej únii. Spoločnosť mala opatrenia na nápravu urobiť do roku 2016, podľa Greenpeace Slovensko tak však zatiaľ neurobila. „Na to, či a ako spoločnosť tieto podmienky splní, si ešte posvietime,“ zdôraznila Kohutková.

Vzorky odhalili široké spektrum toxických látok

Vzorky odpadových vôd z rieky Nitra odhalili široké spektrum prchavých a poloprchavých organických látok. Skoro polovicu tvoria halogénové prchavé organické látky, ktoré sú jedovaté a mnohé z nich vyvolávajú rakovinové ochorenia. Najväčšie riziko predstavuje vinylchlorid, ktorý bol vo veľmi vysokých koncentráciách. Táto látka spôsobuje rakovinu a poškodzuje plod. Zistil sa tiež vysoký obsah benzénu, ktorý v jednej vzorke prekročil limitnú hodnotu skoro trojnásobne. Táto látka vyvoláva rakovinové ochorenia a ohrozuje rozmnožovací systém.

Potvrdilo sa tiež výrazne nízke pH odpadových vôd, a to 2,4, čo zodpovedá kyselinám, pričom povolenie spoločnosti na vypúšťanie odpadových vôd uvádza hodnotu medzi 6 až 9. Rizikom zostáva ortuť, ktorá bola dlhé obdobie spájaná so znečisťovaním v Novákoch. „Aj keď sme zistili, že jej vypúšťané množstvo v odpadových vodách nepresahuje hraničnú hodnotu, v rieke jej množstvo po vypustení narastá. Je pritom vysoko toxická a hromadí sa v organizmoch,“ uviedla Kohutková a dodala, že vo vode zistili aj prekročenie limitných hodnôt ďalších látok ako fenoly, ropné látky či dusík.