Premiér predstavil päť sociálnych opatrení na rok 2017

„Očakávam od pána ministra, že v roku 2017 okamžite od januára začne veľmi intenzívny dialóg so zamestnancami a zamestnávateľmi, pokiaľ ide o výšku minimálnej mzdy,“ povedal Fico. Ako uviedol, podľa pôvodného plánu mala byť minimálna mzda na Slovensku v roku 2020 vyššia ako 500 eur.

„Keďže sa ekonomike darí a my musíme vytvárať neustále tlak na rast miest, očakávam od ministra, že nastaví podstatne výraznejšiu dynamiku pri zvyšovaní minimálnej mzdy tak, aby sme túto hranicu dosiahli čo najrýchlejšie,“ tvrdí premiér.

Ďalším z opatrení je novelizácia zákona o službách zamestnanosti a zákona o hmotnej núdzi. „Hovoríme o našej ambícii veľmi jasne oddeliť tých, ktorí nechcú pracovať od tých, ktorí chcú pracovať,“ povedal predseda vlády. Rozdiel medzi tým, kto pracuje a tým, kto je odkázaný na dávky, má byť podľa Fica výrazný. „Tento pomerne tvrdý legislatívny predpis musí byť prijatý čo najrýchlejšie,“ zdôraznil premiér. Návrh novely zákona o službách zamestnanosti, ktorá by mala byť účinná od mája budúceho roka, v pondelok odobrila tripartita a v krátkom čase by o návrhu mala rokovať vláda.

Osoby na materskej dovolenke by sa mali od mája budúceho roka dočkať ďalšieho zvýšenia materskej dávky, a to zo 70 % na 75 % z hrubej mzdy zamestnanca, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Aj o tomto návrhu by mala čoskoro rokovať vláda. „Som veľmi rád, že sa nám konečne podarilo dostať do pozície, kedy môžeme rodičovi na materskej ponúknuť materskú vo výške, ktorá sa prakticky bude rovnať čistému príjmu pred nástupom na materskú. Bude to takmer 98 percent čistého príjmu,“ povedal Fico. Aj pri tomto legislatívnom návrhu zdôraznil, že musí ísť do parlamentu čo najrýchlejšie, aby nadobudol účinnosť už v budúcom roku.

Minister práce by mal v budúcom roku riešiť aj rozdiely medzi dôchodkami tzv. starodôchodcov a dôchodkami, ktoré boli priznané po 31. decembri 2003. Podľa premiéra sa to týka približne 100 tisíc starodôchodcov. „Je našou povinnosťou v roku 2017 urobiť všetko pre to, aby sme mohli už v rozpočte na rok 2018 nájsť finančné prostriedky, ktoré budú tento problém riešiť,“ uviedol Fico. Poslednou oblasťou na rok 2017 je zvýšenie opatrovateľského príspevku na úroveň čistej minimálnej mzdy.

K sprísneniu podmienok pre nezamestnaných minister práce a sociálnych vecí Ján Richter uviedol, že súčasné benefity pre poberateľov dávok budú zachované počas dvanástich mesiacov, odkedy sa títo ľudia zamestnajú. „Sľubujem si od toho nie škrtanie ľudí z evidencie práce, ale zamestnávanie ľudí,“ povedal minister. V súvislosti so zvýšením minimálnej mzdy šéf rezortu práce zdôraznil, že súčasná situácia je tomu adekvátna. „Aj zamestnávatelia majú záujem, aby ľudia pracovali a aby pracovali, je potrebné vytvoriť isté motivačné podmienky,“ zdôraznil Richter. Ambíciu zvýšiť minimálnu mzdu z budúcoročných 435 eur na 500 eur počas dvoch rokov považuje za reálnu. Penzie približne 100 tisíc starodôchodcov by sa podľa Richtera mohli v roku 2018 zvýšiť v priemere o 50 eur mesačne.