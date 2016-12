Minimálna mzda vzrastie skôr, vyššia bude aj materská

Minimálna mzda by mala dosiahnuť 500 eur, a to už v priebehu dvoch rokov. Hoci premiér Robert Fico ešte v sobotu na sneme Smeru avizoval takéto zvýšenie minimálnej mzdy až na rok 2020, nakoniec chce 500-eurovú latku pokoriť už za dva roky. „Ekonomike na Slovensku sa darí a chceme, aby ľudia čo najviac tento ekonomický rast aj reálne pocítili,“ zdôraznil včera. Takúto ambíciu, teda zvýšiť minimálnu mzdu zo 435 eur v roku 2017 na 500 eur počas dvoch rokov, považuje za reálnu aj minister práce Ján Richter.

Ten o tejto sume rokoval už aj na Hospodárskej a sociálnej rade. „Situácia je pre to adekvátna, lebo aj zamestnávatelia majú záujem na tom, aby ľudia pracovali,“ povedal. Vyššia minimálna mzda motivuje. „Sme v situácii, keď zamestnávatelia majú problém získať pracovníkov,“ konštatuje minister. Dodáva, že politiku zamestnanosti nie je možné riešiť bez toho, aby sa pravidelne nezvyšovala minimálna mzda.

Rivalita medzi zamestnancom a zamestnávateľom

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení upozorňuje, že toto zvyšovanie spôsobuje medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov každoročnú rivalitu. „Navrhujeme preto zaviesť nový mechanizmus, na základe ktorého by sa minimálna mzda zvyšovala pravidelne na základe vopred stanovených ukazovateľov,“ objasňuje Miriam Špániková, hovorkyňa asociácie. Zamestnávatelia by tak podľa nej zároveň vedeli predvídať svoje mzdové náklady. Druhou možnosťou, ktorá by zamestnávateľom kompenzovala výdavky na avizované zvýšenie minimálnej mzdy, by bolo podľa nej zvyšovanie „odvodovej odpočítateľnej položky“ alebo zníženie odvodov pre túto skupinu zamestnancov. „Tento zámer by mohol zvýšiť motiváciu zamestnávateľov vytvárať nové pracovné miesta pre nízkopríjmových zamestnancov,“ argumentuje Špániková.

Rozhodnutie urýchliť zvýšenie minimálnej mzdy prekvapilo prezidenta Konfederácie odborových zväzov Jozefa Kollára. Podľa neho to pomôže najmä nízkokvalifikovaným zamestnancom. Tých je na Slovensku asi 100-tisíc. „Každý rok by sa mohla minimálna mzda zdvihnúť asi o 30 eur,“ mieni Kollár. Pre neho je najdôležitejšie, že sa dostávame nad hranicu chudoby. Myslí si, že zvýšenie minimálnej mzdy pomôže aj firmám, kde sa pracuje za vyššiu ako minimálnu plácu. „Odborárom to pomôže pri kolektívnom vyjednávaní tým, že sa budú snažiť rozdiely medzi tarifami dodržať aj po zvýšení minimálnej mzdy,“ dodáva Kollár. Zvýšená minimálna mzda by totiž mohla vytlačiť nahor aj ostatné tabuľkové platy, aby sa tak medzi nimi udržal určitý rozdiel.

Na rad prídu aj dôchodky

Rezort sociálnych vecí by mal v budúcom roku riešiť aj rozdiely medzi dôchodkami tzv. starodôchodcov a dôchodkami priznanými po 31. decembri 2003. Takmer 100-tisíc ľuďom by tak mala penzia narásť v priemere o 50 eur. Minister Richter pritom upozornil, že zvyšovanie sa bude riešiť individuálne.Závisieť to bude napríklad od výšky niekdajšieho príjmu človeka, dodal. Novela zákona o sociálnom poistení by mala byť podľa neho účinná najneskôr od roku 2018. „Som presvedčený, že to naša ekonomika zvládne,“ zdôraznil Robert Fico.

„Takéto navýšenie určite vítame,“ teší sa predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky. Upozorňuje však, že ide o priemer, jeden si môže prilepšiť o 30 eur, iný o 80 eur. Už v najbližšom období si prilepšia aj matky na materskej dovolenke. Od mája budúceho roka by sa mala zvýšiť materská dávka zo 70 percent na 75 percent z hrubej mzdy zamestnanca, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Aj o tomto návrhu by mala čoskoro rokovať vláda. „Dostali sme sa do pozície, kedy môžeme rodičovi ponúknuť materskú vo výške, ktorá sa prakticky bude rovnať čistému príjmu pred nástupom na materskú. Bude to takmer 98 percent čistého príjmu,“ povedal Fico. „Keď sa prijmú všetky potrebné opatrenia, môže materská v závislosti od príjmu dosiahnuť až 1 300 eur,“ avizoval Richter. Táto dávka by mala byť vyplácaná 34 týždňov len rodičovi, ktorý pred nástupom na materskú dovolenku pracoval.