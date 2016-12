Prokurátor zrušil obvinenie Matoviča za ohováranie Fica

Toho sa údajne dopustil tým, že zverejnil v auguste 2015 anonymnú informáciu, ktorú dostal do poštovej schránky. Predseda vlády Robert Fico si podľa anonymu spoločne s manželkou v roku 2008 založili schránkovú firmu na Belize. V deň vzniku si táto firma údajne založila dva bankové účty v Belize Bank Internacional (BBIL). Stav účtov k 21. júlu 2015 bol vraj 674 546 004,42 USD. Fico na Matoviča za to podal trestné oznámenie za ohováranie a krivé obvinenie.

Ako pripomenul Matovič na tlačovej besede, v auguste 2015 nabehlo policajné komando do jeho rodinnej firmy. „Všetci vtedy prezentovali anonymné podanie, aké sa u nás dejú v rodinnej firme podvody. Vtedy mňa, manželku a zamestnancov očiernili najvyšší ústavní činitelia a predstavitelia polície. Za 16 mesiacov polícia nenašla žiadnu faktúru, ktorá by potvrdila krivé obvinenie. Prezentovali hrubú lož. Zneužili políciu na šikanu rodiny opozičného politika. Nič nenašli, hoci nasadili špičkových vyšetrovateľov,“ zdôraznil Matovič s tým, že on v tom čase medializoval anonymné udanie. Fico dal na neho trestné oznámenie za ohováranie. „NAKA uzavrela vyšetrovanie a Matoviča obvinili z ohovárania,“ konštatoval.

Matovič je rád, že sa našiel statočný prokurátor, ktorý zrušil obvinenie a na „17 stranách zhovadil NAKA a politický proces. Vyšetrovateľ napísal škôlkárske obvinenie a prokurátor ho upozorňuje, že ako porušil zákon.“

Lipšic spochybňuje nezávislosť vyšetrovateľov

Matoviča ako advokát zastupuje Daniel Lipšic. Ten povedal, že prokurátor krajskej prokuratúry akceptoval jeho námietky. Napríklad, že výpovede Roberta Fica a jeho manželky sú takmer identické. „Je málo pravdepodobné, aby dve osoby vypovedali takmer identicky,“ uvádza sa v uznesení prokurátora. Takáto zápisnica z polície nemôže slúžiť ako podklad. Viaceré otázky vyšetrovateľa podľa Lipšica prokurátor označil za sugestívne.

Lipšic sa pozastavil nad tým ako je možné, že tieto prípady dostáva NAKA a stále tí istí vyšetrovatelia. Policajt, ktorí obvinil Matoviča, mal na starosti aj vyšetrovanie tunelovania Vojenského obranného spravodajstva, emisie a vyšetroval aj novinárky z Trendu. „Tváriť sa, že sú nezávislí, je blud,“ uviedol Lipšic s tým, že vyšetrovateľovi prípad pridelil policajný prezident Tibor Gašpar.

„NAKA nevznikla, aby vyšetrovala ohováranie. Gašpar tvrdí, že NAKA skúma aj trestné činy, kde je poškodený alebo podozrivý ústavný činiteľ,“ uviedol s tým, že NAKA však nerieši zverejnenú sms komunikáciu Gábora Grendela, ktorý je dnes poslancom NR SR. „Polícia vie, kto zaplatil stránku, kde bola sms komunikácia zverejnená. Prípad rieši obvodné oddelenie na Štúrovej ulici,“ informoval Lipšic. Ten vidí v postupe politikov a polície obrovské ohrozenie právneho štátu, pričom o tom mlčí ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Podľa neho za vlády, v ktorej je aj Most-Híd, sa na Slovensku zavádzajú pomery putinovského Ruska.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Richard Vašečka oznámil, že minister vnútra Robert Kaliňák má čo vysvetľovať, a preto bude iniciovať rokovanie parlamentného branno-bezpečnostného výboru. „Nenecháme to len tak,“ vyhlásil.