Poslanca Smeru Glendu v kauze mestského bytu polícia stíhať nebude

Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka, vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry vec odmietol, pretože neboli zistené také skutočnosti, ktoré by umožňovali vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti voči konkrétnej osobe. Podľa Slivku tak vyšetrovateľ urobil „po vykonaní všetkých zákonnom prípustných procesných úkonov smerujúcich k doplneniu trestného oznámenia a vyhodnotení zabezpečených dôkazov.“

Kolenčíková uviedla, že sťažnosť voči uzneseniu po zvážení situácie nepodá. „Nechcem sa ťahať po súdoch, ja potrebujem svoju energiu dávať do dôležitých vecí,“ skonštatovala. Podľa svojich slov chcela, aby sa verejnosť dozvedela o tom, čo sa robí, a to sa podarilo. Z rozhodnutia vyšetrovateľa je však sklamaná. „Čo sa vyšetrilo v tejto krajine? Nikdy nič. Keď som začala chodiť po vyšetrovaniach, pomaly zo mňa spravili darebáka a podvodníka, Fico vykrikoval, že dá na mňa trestné oznámenie, doteraz nedal,“ uviedla Kolenčíková.

Pred vyšetrovateľmi vypovedala Kolenčíková o byte v Nitre, ktorý v roku 2007 lacno kúpila od mestského bytového podniku Službyt Glendova zamestnankyňa z jeho firmy Jana Hanusová. Byt na Jedlíkovej ulici na sídlisku Klokočina bol podľa oficiálnych dokumentov v dezolátnom stave a z tohto dôvodu bol predaný za minimálnu hodnotu – 348 000 slovenských korún, čo je 11 551 eur. Hanusová v byte nikdy nebývala a predala ho v roku 2009 Glendovej dcére, ktorá ho v roku 2011 predala ďalšiemu rodinnému príslušníkovi Róbertovi Glendovi.

Byt kúpil Službyt od mesta v roku 2006, kedy bol jedným z konateľov Službytu Tibor Glenda. „K výpovedi pani Hanusovej uvádzam, že sa roky poznáme, stretávame a nemala som vedomosť o tom, že by hľadala byt a že sa chce presťahovať do Nitry, pretože poznám jej rodinné zázemie. Výpoveď Glendu je klamstvo na klamstve. Ale je to jeho svedomie. Charakter a svedomie, ktoré nikdy nemal,“ uviedla Kolenčíková.

Tibor Glenda, ktorý je poslancom Národnej rady SR za Smer, sa už ku kauze vyjadrovať nechce. Pred časom pre médiá povedal, že Kolenčíkovej vyjadrenia hodnotí ako reakciu ženy s nenaplnenými ambíciami, ktorá nevie stráviť, že po 15 rokoch v štruktúrach strany Smer sa svojím správaním pričinila o svoj odchod.