Danko odkazuje Maďaričovi, aby nerozbíjal koaličnú dohodu

Uvádza sa to v tlačovej správe, ktorú poskytla riaditeľka komunikačného oddelenia SNS a styk s verejnosťou Júlia Kollárová. Marek Maďarič označil v stredu pred rokovaním vlády rozhovor šéfa SNS Andreja Danka s lídrom opozície a predsedom SaS Richardom Sulíkom o predčasných voľbách za nie najkorektnejší.

„Vyzývam ministra Mareka Maďariča, aby svojimi nekorektnými vyjadreniami nenarúšal vzťah medzi mnou a premiérom a nerozbíja koaličnú dohodu," cituje tlačová správa SNS svojho predsedu v reakcii na dnešné vyjadrenie Maďariča pre médiá.

Podľa SNS premiér a predseda Smer Robert Fico „o stretnutí s opozičným politikom informovaný bol, preto SNS tieto komentáre nechápe“. SNS dodáva, že „je stabilným prvkom koalície a minister kultúry by mal viac zvažovať slová a namiesto hľadania konfliktu v koalícií, by sa mal radšej venovať rezortu kultúry“.

Ak je pravdou, že koaličný partner, šéf SNS Andrej Danko, sa rozprával s lídrom opozície, predsedom strany SaS Richardom Sulíkom o predčasných voľbách, tak to nie je najkorektnejšie. Pred rokovaním vlády to povedal minister kultúry a podpredseda strany Smer Marek Maďarič. Zároveň si myslí, že predčasné voľby sú „absolútne neaktuálne“. Danko sa stretol so Sulíkom, podľa šéfa liberálov boli témou predčasné voľby. Sulík tvrdí, že o stretnutie požiadal Danko.

Maďarič zároveň nechcel bližšie komentovať stretnutie. „Ja som pri tom rozhovore nebol,“ dodal s tým, že politici sa môžu stretávať, skôr ide o to, o čom sa rozprávali. „Ak by bolo pravdou, že sa koaličný partner rozprával s opozičným lídrom o predčasných voľbách, tak to nie je celkom podľa mňa v poriadku. Ale neviem, či bola taká téma diskusie,“ zdôraznil Maďarič.

V nedeľu 11. decembra líder opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík informoval, že sa nedávno stretol s predsedom parlamentu a koaličnej SNS Andrejom Dankom, aby hovorili o možnosti predčasných volieb, ako aj o možnosti vzniku nového politického subjektu pod vedením súčasného prezidenta Andreja Kisku.

Sulík to v nedeľu prezradil v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 po tom, čo o samotnom stretnutí začal hovoriť Danko. Premiér a predseda Smeru Robert Fico na to zareagoval, že on žiaden dôvod na predčasné voľby nevidí a ak sa Danko so Sulíkom rozprávajú o predčasných voľbách, majú oni vysvetliť verejnosti, čo je za tým.

Ďalší koaličný partner, šéf Mostu-Híd Béla Bugár sa vyjadril, že Sulíkovi neverí a stretnutím sa bude zaoberať iba vtedy, keď sa to bude ďalej rozmazávať v médiách. Bugár podľa vlastných slov o stretnutí vedel od Danka, o schôdzku mal ale podľa jeho informácií požiadať šéf liberálov Sulík. Podľa Sulíka sa Danko dopustil hrubej indiskrétnosti, keď v nedeľňajšej relácií na RTVS O 5 minút 12 hovoril o stretnutí, ktoré malo byť dôverné.