Bratislavský parkovací systém hasí alarmujúci stav

Mestskí poslanci pri schvaľovaní všeobecne záväzného nariadenia (VZN) argumentovali, že v skutočnosti nerieši parkovaciu politiku, ale len spoplatňovanie parkovania. Váš názor?

Ak začneme definíciou, parkovacia politika je časť dopravnej politiky, ktorá rieši statickú dopravu. Riešenia, pravdaže, súvisia s množstvom áut jazdiacich po meste. Na ich počet zase vplýva stav MHD, existencia záchytných parkovísk a podobne. Systém schválený poslancami naozaj rieši len spoplatnenie parkovania na verejnom priestore. Nie pôvod ani následky problému, teda, ako bola Bratislava roky nevhodne budovaná, či ako sa pôvodné parkovacie plochy trestuhodne rozpredali na zástavbu. Hasí už len terajší alarmujúci stav a hľadá možnosti, ako z neho von. Čiže zavádza poplatky s cieľom nejakým spôsobom dosiahnuť, aby v Bratislave nepribúdali ďalšie a ďalšie autá.

Po siedmich rokoch tápania však aspoň nejaký základný koncept vznikol. Ako ho hodnotíte?

Prihliadnuc na fakt, že je už príliš neskoro a možnosti riešení sú značne obmedzené, prijaté VZN by som mohol nazvať dobrým prvým krokom. Konečný úspech parkovacej politiky však bude závisieť od detailov, ktoré treba dotiahnuť. Oficiálne znenie „vé-zet-enka“ stále nie je zverejnené. A k pôvodnému textu sa prijalo množstvo pozmeňovacích návrhov. Ak preto kladiem kompetentným otázky, dostávam k schválenej verzii nejednoznačný výklad. Napríklad – Staré Mesto nesúhlasí s poskytovaním zľavy na parkovanie obyvateľom iných mestských častí. Hoci je mi jasné, že na abonentské karty či druhé auto v domácnosti zľava nebude, netuším, či bude alebo nebude zľava na prvú rezidentskú kartu. A už vôbec sa mnou oslovení nevedia zhodnúť, či rezidenti zo Starého Mesta, kde je už dnes parkovanie riešené špecificky, budú mať zľavu v iných mestských častiach, keď v tej ich sa zľava neposkytne. Takých príkladov by som vedel uviesť viac.

Veľa poslancov argumentovalo, že spoplatnenie parkovania ešte nikomu nezaručí, že naozaj bude môcť pri svojom bydlisku či pracovisku zaparkovať. Podobne, ako keby v reštaurácii zaplatili za drahé menu a zostali by hladní. Čo vlastne tento systém zaručí obyčajnému Bratislavčanovi s jedným autom?

Nezaručí mu nič. Ideálne je mať vlastnú garáž. Ak chcete parkovať na pozemku mestskej časti a ona bude žiadať, aby ste za parkovanie platili, nemáte inú možnosť. Ak spĺňate podmienky rezidenta, čiže vlastníte v Bratislave byt, máte v nej trvalý pobyt aj registrované vozidlo, dostanete kartu rezidenta. Buď dočasne zadarmo, alebo za poplatok. Karta vás bude oprávňovať parkovať na miestach vyhradených na parkovanie mestskou časťou tam, kde iní budú musieť platiť hodinovú sadzbu. Alebo aj v inej mestskej časti, s výnimkou Starého Mesta, s ktorou bude mať vaša mestská časť recipročnú dohodu o parkovaní. No len ak tie parkovacie miesta budú voľné. Ak nebudú, nepomôžete si.

Čiže za rezidentskú kartu, za ktorú mestskej časti zaplatím, nebudem mať na nič nárok?

Zaplatíte za ňu od nuly po 100 eur. Iní budú platiť napríklad euro na hodinu, čo je za rok asi tisíc eur. Všetky pozemky s parkovacími miestami niekomu patria a ak ten niekto chce, môže ich spoplatniť. Tie miesta sú, alebo by mali byť evidované, a hoci aj zatiaľ nie sú za poplatok, raz môžu byť. Ak mestská časť prijme svoju koncepciu parkovania a osadí príslušné dopravné značky, môže parkovacie miesta na svojom území celoplošne spoplatniť. V tom momente pre vás bude mať význam tú kartu vlastniť a mať parkovanie paušálne predplatené.

Áno, ale predsa len, to predplatenie sa nebude vzťahovať na žiadne konkrétne miesto. A ako pri rokovaní o VZN zdôraznil mestský poslanec a starosta Petržalky Vladimír Bajan, len v tejto mestskej časti je evidovaných 43-tisíc áut a má pritom len 27-tisíc parkovacích miest.

Naozaj sa môže stať, že po príchode domov nebudete mať kde zaparkovať. No napríklad v Karlovej Vsi, odkedy tam zaviedli isté vlastné parkovacie pravidlá, možno dnes nájsť miesta na parkovanie aj neskoro večer. Kým žiadne pravidlá neboli, už o šiestej tam bolo všetko plné. Takže sa ukázalo, že boli z parkovacích miest vytlačení tí, ktorí nespĺňali podmienky rezidenta. Ak je parkovacia politika nastavená vhodne, vozidlá rezidentov a nerezidentov si navzájom nemusia prekážať. A ak sa mestské časti navzájom dohodnú na zdieľaní parkovacích miest, môže to pre nich znamenať obojstranný prínos.

A čo ďalšie kategórie? Čo s majiteľmi viacerých áut? Alebo, čo ak v jednom byte bývajú traja Nebratislavčania, ktorí dochádzajú z iných regiónov do Bratislavy na týždňovky?

Tých kategórií je ešte viac a každú treba riešiť individuálne. Máme v Bratislave ľudí s trvalým bydliskom, ktorí mestu platia dane, podielové aj z nehnuteľností, preto by mali dostať šancu parkovať tu výhodnejšie. Pre Bratislavčanov sú nepodstatné záchytné parkoviská, svoje autá potrebujú mať doma a jazdiť nimi do práce, za nákupmi atď. Naopak, na záchytných parkoviskách by mali mať možnosť odparkovať si autá a následne využiť MHD ľudia, ktorí sem jazdia na týždňovky. Záchytné parkovisko je dobrou voľbou aj pre tých, ktorí do mesta ráno prichádzajú a večer odchádzajú. Keď ide návštevník do Bratislavy za nákupmi, potrebuje zaparkovať pri obchode. O to smutnejšie je, že developeri veľkých nákupných stredísk kedysi podviedli Bratislavčanov, keď sľúbili, že parkoviská pri nich budú slúžiť aj ako záchytné. Ak sa však bude za parkovanie na verejných plochách či na uliciach platiť, získané zdroje poslúžia aj na rozvoj MHD, pre chodcov, cyklistov, všetky druhy dopravy.

Po prijatí VZN sa strhli tvrdé polemiky, mimobratislavskí vodiči považujú parkovací systém za diskriminačný.

Vždy, keď sa niečo spoplatňuje, je to na úkor niekoho. Princíp „Každý platí, ale rezidenti majú zľavu“ je však podľa mňa, z dôvodov, ktoré som už uviedol, prijateľný a správny. Využívajú ho v mnohých mestách na svete. Obyvateľ Bratislavy predsa v iných mestách tiež parkuje bez výhod. Prerozdeľovanie daní je beztak pre Bratislavu nevýhodné a nemožno od metropoly chcieť, aby pre mimobratislavských robila všetko lacnejšie. Pre nerezidentov je tu predsa ešte aj možnosť zakúpiť si abonentskú kartu a neplatiť hodinovú parkovaciu sadzbu, ale opäť výhodnejší paušálny poplatok na celoročné parkovanie.

Čo by raz malo byť výsledkom celomestského parkovacieho systému v Bratislave?

Mal by to byť jeden ucelený koncept, do ktorého sa postupne zapoja všetky mestské časti, ktorý bude zahrnovať všetky parkovacie možnosti, ktorého súčasťou bude evidencia všetkých rezidentov a ich vozidiel, ktorý rýchlo poskytne informáciu, kto koľko za parkovanie zaplatil, ktorý umožní platiť parkovné v automate, cez internet, cez mobil. Ak potom budú mestskí policajti vykonávať kontrolu, hneď cez evidenčné číslo vozidla uvidia, kto parkuje oprávnene a kto nie.