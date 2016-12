Vývoz liekov bol obrovský, našim pacientom chýbajú

Pacientom stále chýbajú. Problém môžu vyostriť prichádzajúce sviatky, pred ktorými si ľudia budú chcieť urobiť zásobu. Zlepšiť situáciu majú nové pravidlá pre obchodovanie s týmto tovarom, ktoré začnú platiť od januára.

„V porovnaní s minulým rokom, keď bolo prijatých 4,9 mil. oznámení o plánovanom vývoze, za tento rok dostal ústav takmer 6 mil. oznámení o plánovanom vývoze,“ povedala hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Diana Madarászová. Pripomenula, že kým minulý rok zakázali vyviezť 51 823 balení liekov, tento rok k 12. decembru dali stopku pre 661 720 balení.

Aj napriek opatreniam sa podľa lekárnikov s týmto biznisom roztrhlo vrece a firmy vozili za hranice všetko, čo sa dalo. Siahali nielen po drahých moderných liekoch, ale aj po lacnejších náhradách. Lekárne na Slovensku za rok zozbierali až 18 414 hlásení od pacientov o nedostupnosti liekov. Najviac chýbalo tých na riedenie krvi, niektoré lekárne z nich dokázali zohnať len dve škatuľky na mesiac. Užívajú ich pacienti po mozgových porážkach, srdciari, cukrovkári a ľudia, ktorí majú problém s cievami. Nedostupnými sa stali niektoré lieky na astmu, inzulíny, protizápalové lieky, antidepresíva, ale aj očkovacie vakcíny.

Situácia je stále rovnaká, skomplikovať ju ešte môžu sviatky, „Ľudia sa zvyknú zásobiť, pretože si budú čerpať dovolenky lekári, lekárne aj distribútori. Najhoršie dopadnú tí, ktorých tesne pred sviatkami prepustia z nemocníc,“ povedala lekárnička z detvianskej lekárne. Z nemocníc odchádzajú bez liekov a dostať sa k nim v tomto období bude podľa lekárnikov zložitejšie. Magistra priblížila, že u nich majú na nedostatkové lieky poradovníky, v nich pacienti čakajú aj dva týždne.

„Žiadne zlepšenie, ale ani zhoršenie. Stále to beží v tých koľajach, lieky, ktoré boli veľmi ťažko dostupné, sú naďalej ťažko dostupné. Najhoršie obdobie je koniec kalendárneho mesiaca a začiatok nového,“ potvrdzuje lekárnik Igor Žák z Michaloviec. Uvedomuje si, že medzi pacientmi bude teraz tlak na to, aby si vytvorili zásoby, aj preto, lebo od januára lekári budú predpisovať lieky len na jeden mesiac. Dnes si môže pacient vybrať balenia, ktoré mu vydržia tri mesiace. Ako budú výpadky liekov riešiť? Žák tvrdí, že tak ako doteraz.

„Závisí to od konkrétnych vzťahov lekárne a dodávateľa, ak sú tie vzťahy dobré, tak pre svojich pacientov každý lekárnik vie urobiť maximum,“ doplnil.

20 liekov, ktoré chýbajú najviac Fraxiparine – riedenie krvi

– riedenie krvi Pradaxa – riedenie krvi

Berodual – zlepšenie prechodnosti dýchacích ciest (astma)

– zlepšenie prechodnosti dýchacích ciest (astma) Influvac – vakcína proti chrípke

– vakcína proti chrípke Trajenta – na liečbu cukrovky

– na liečbu cukrovky Eliquis – zabránenie tvorby krvných zrazenín

– zabránenie tvorby krvných zrazenín Xarelto – zabránenie tvorby krvných zrazenín (cievna mozgová príhoda)

– zabránenie tvorby krvných zrazenín (cievna mozgová príhoda) Insuman Rapid inzulín

Spiriva – rozšírenie dýchacích ciest (CHOCHP)

– rozšírenie dýchacích ciest (CHOCHP) Lyrica – neuropatická bolesť, epilepsia, úzkostná porucha

– neuropatická bolesť, epilepsia, úzkostná porucha Clexane – zabraňuje tvorbe krvných zrazenín

– zabraňuje tvorbe krvných zrazenín Boostrix Polio - vakcína pre deti (záškrt, tetanus, detská obrna, čierny kašeľ)

- vakcína pre deti (záškrt, tetanus, detská obrna, čierny kašeľ) Actrapid Penfill – inzulín

– inzulín Prolia - liečba osteoporózy

- liečba osteoporózy Fragmin – predchádzanie vzniku krvných zrazenín (žilová trombóza, pľúcna embólia)

– predchádzanie vzniku krvných zrazenín (žilová trombóza, pľúcna embólia) Infannrix Polio – očkovacia látka pre deti (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna)

– očkovacia látka pre deti (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna) Priorix – očkovacia vakcína (osýpky, príušnice, rubeola)

– očkovacia vakcína (osýpky, príušnice, rubeola) Insuman Basal – inzulín

– inzulín Valdoxan – antidepresívum Zdroj: Slovenská lekárnická komora

„Ak by kardiaci či pacienti po mozgových porážkach nemali lieky na riedenie krvi, takzvané antikoagulanty, malo by to pre nich fatálne následky,“ reagoval Igor Chamilla z občianskeho združenia Kardioklub SK zameraného na pomoc pacientom s ochoreniami srdca a ciev. Negatívne skúsenosti vo svojom okolí, našťastie, nezaznamenal. „Sídlime v kúpeľnom meste, preto si myslím, že je lekáreň zásobená dobre,“ doplnil s tým, že v prípade výpadku by mal zasiahnuť štát.

Rezort zdravotníctva poukazuje na to, že sa špeciálne zameral na záver roka aj preto, lebo od januára začne platiť nová legislatíva, ktorá zakáže distribučným spoločnostiam vyvážať lieky do cudziny. „V tomto sa snažíme urobiť maximum. So ŠÚKL-om sme sa dohodli, že sa bude výraznejšie venovať liekom, ktoré v médiách odzneli ako nedostatkové,“ uviedlo v stanovisku ministerstvo. Zatiaľ stále platí zákon, podľa ktorého ten, kto chce predať lieky za hranicami, musí to 30 dní pred vývozom nahlásiť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, a ten posúdi, či bude ohrozená dostupnosť.

Hovorkyňa ministerstva Stanislava Luptáková poznamenala, že v novom roku očakávajú obmedzenie vývozu kategorizovaných liekov na minimum a pre pacientov zvýšenie dostupnosti liekov.

Problém s nedostatkovými liekmi má od januára odstrániť novela zákona o lieku z dielne ministerstva zdravotníctva. Podľa nej rozhodovanie o tom, čo sa vyvezie, budú mať v rukách výrobcovia. Ak to neustriehnu, hrozí im pokuta do výšky stotisíc eur, pri opakovaných porušeniach sa môže vyšplhať na milión eur. S liekmi nebudú môcť v cudzine obchodovať distribútori ani lekárne.

„Veríme, že pri dôslednom dodržiavaní nového zákona dôjde k zlepšeniu situácie,“ povedala Katarína Slezáková, výkonná riaditeľka Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu, ktorá združuje výrobcov.

Z novely zákona vyplývajú určité povinnosti pre výrobcov, na ktoré sa musia pripraviť. Podľa Slezákovej ide najmä o informačný systém na mimoriadne dodávanie liekov a s tým súvisiace logistické nastavenie zabezpečenia ich dodávok. Na ten platí odklad. Výrobcovia majú na jeho prípravu čas do apríla budúceho roka. Koľko stojí zavedenie takého systému, Slezáková neuviedla. Zodpovednosť zaň je podľa nej na každom jednotlivom držiteľovi registrácie lieku.