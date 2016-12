Tanko: Fico za uplynulé roky nevedel a nechcel riešiť rómsku problematiku

Tanko uviedol, že len v Bratislavskom kraji pracuje na stavbách viac ako štyritisíc rómskych robotníkov z východného Slovenska. Zdôraznil, že sa niekoľkokrát snažili s premiérom stretnúť, v roku 2009 ho o to žiadali aj listom. Navrhnúť mu chceli adekvátne riešenie rómskej problematiky, no on ich nikdy neprijal. Adekvátnym riešením je podľa neho zavedenie povinnej práce.

Sociálne dávky zneužívajú všetci

„My, Rómovia na Slovensku, máme záujem žiť v tejto krajine na úrovni slušného spolunažívania a nie vyvolávať v spoločnosti napätie medzi Rómami a majoritou,“ povedal Tanko. Sociálne dávky podľa neho zneužívajú všetci občania, nielen Rómovia. „Sociálne dávky si zo zákona musia Rómovia odrobiť nútenými prácami za 66 eur na mesiac,“ vysvetlil Tanko. Okrem toho musia splniť podľa jeho slov tvrdé podmienky, aby sa vôbec dostali na úrad práce. „Nie je vôbec pravda, že Rómom sa robiť nechce. Rómovia robiť chcú, ale ich odcudzujú a hádžu do jedného vreca,“ dodal Tanko.

Rómovia podľa neho nemôžu za to, v akej situácii sa nachádza Slovensko, ani za kauzy Smeru. Za slovami Fica na adresu Rómov na sneme Smeru dokonca vidí odpútavanie pozornosti od svojich aktivít či snahu získať vyššie preferencie. Zdôraznil, že premiér si asi neuvedomuje, že Smer získal v posledných rokoch desiatky tisíc hlasov aj od rómskych voličov.

„Mne je jedno či som Cigán alebo Róm, ja sa za to nehanbím, ale nie som tak sprostý, aby som si nechal skákať po hlave. Mám práva aj povinnosti,“ povedal Tanko s tým, že Fico by sa mohol zamyslieť nad tým, čo by urobil, ak by sa proti nemu vzbúrili Rómovia. „Ak vláda Slovenskej republiky začne tvrdo a represívne biť nevinných Rómov v osade, postavíme sa voči tomuto odporu a nebudeme sa báť, pretože pravda musí vyjsť na povrch,“ povedal Tanko a dodal, že jediný, s kým tu treba urobiť poriadok, je Fico.

Problematiku nikto roky neriešil

S jednou vecou, ktorú na sneme Smeru povedal Fico, Tanko súhlasil, a to s tým, že „za niekoľko rokov on sám a ani jeho vláda nevedeli a ani nechceli riešiť túto problematiku“. Aj preto podľa neho ešte dnes žijú ľudia v niektorých rómskych osadách bez prístupu k pitnej vode, bez elektriny a práce, a to aj napriek tomu, že Európska únia posiela na Rómov ročne milióny eur.

Ani jedna vláda po roku 1989 podľa Tanka nemala konkrétny projekt na zamestnanosť nielen Rómov, ale ani ostatných občanov republiky. Za chybu považuje aj to, že úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity pracuje pod ministerstvom vnútra. Ani hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktorému Fico prenechal rómsku problematiku v roku 2012, podľa Tanka nič nevyriešilo, rovnako ani terajší splnomocnenec pre rómske komunity z Mosta-Híd.

Fico o Rómoch

Podľa premiéra Roberta Fica treba spraviť poriadok v rómskych osadách. „Vyrastá ďalšia generácia, ktorá nechce pracovať,“ uviedol na sneme Smeru v sobotu 10. decembra s tým, že budú nevyhnutné reštrikcie pre tých, ktorí len chcú zneužívať sociálny systém. Líder Smeru tiež avizoval rozšírenie zákona zameraného na podporu najmenej rozvinutých okresov aj na Gelnicu, Košice – okolie, Medzilaborce, Sninu a Bardejov.

„Predseda vlády na sneme Smeru jasne povedal, že stredobodom pozitívneho záujmu Smeru bude len ten nezamestnaný, ktorý sa poctivo uchádza o prácu a ľudia, ktorým vážne prekážky bránia zamestnať sa," uviedol Tlačový a informačný odbor úradu vlády SR v reakcii na tlačovú besedu Únie Rómov Slovenska. Stredobodom reštriktívneho a represívneho záujmu Smeru budú podľa tlačového odboru len ľudia, ktorí odmietajú pracovné ponuky a zneužívajú sociálny systém a svojím spôsobom života narúšajú pokojný život v mestách a dedinách. Predseda vlády na tomto stanovisku trvá a nemieni nič na svojich postojoch korigovať.