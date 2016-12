Gajdoš na poslednú chvíľu obvinil dvoch manažérov

Obvinenie má však byť šité horúcou ihlou. Preto sa vynárajú pochybnosti, či jeho nástupca Lukáš Kyselica dokáže jeho opodstatnenosť.

Úrad špeciálnej prokuratúry návrh na obvinenie dvoch exmanažérov z trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku pre denník Pravda potvrdil. Návrh uznesenia má na stole jeho šéf Dušan Kováčik, ktorý dozoruje kauzu Gorila. Ten sa ešte nerozhodol, či sa s návrhom Gajdoša na obvinenie stotožní.

„V trestnej veci bolo vydané koncom novembra uznesenie o vznesení obvinenia dvom osobám. Vzhľadom na to, že vec ešte nebola právoplatne skončená, nebudeme sa k nej podrobnejšie vyjadrovať,“ reagovala hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Na vznesenie obvinenia upozornil portál datel.sk, ktorý založil bývalý novinár a exšéf kontrarozviedky Peter Tóth.

Bývalí dvaja členovia predstavenstva Bratislavskej teplárenskej (BAT), ktorej akcionárom je ministerstvo hospodárstva cez firmu MH manažment, sa podľa obvinenia mali dopustiť nezákonného konania pri podpise zmluvy s firmou Paroplynový cyklus (PPC) v roku 2006. Spoločnosť vtedy patrila do portfólia finančnej skupiny Penta.

Gajdoš, ako uvádza portál, tvrdí, že po podpise zmluvy tepláreň utlmila vlastnú výrobu a masívne zvýšila odber tepla od PPC. V kontrakte mali byť nastavené nevýhodné sankcie v prípade, ak tepláreň neodoberie zazmluvnený objem tepla ročne. Práve tieto pokuty, ktoré musela zrejme BAT vyrovnať, mali spôsobiť škodu.

Finančná skupina Penta nevýhodnosť zmluvy z roku 2006 odmieta. „Uvedená zmluva totiž preukázateľne priniesla nižšie ceny tepla aj pre domácnosti v porovnaní s tým, keby BAT výrobu tepla zabezpečovala v plnom rozsahu vlastnou menej efektívnou a aj menej ekologickou výrobou,“ reagoval hovorca spoločnosti Gabriel Tóth. Trestné stíhanie bývalých štatutárov BAT za to, že takúto zmluvu uzavreli, preto považuje Penta za absurdné a nezdôvodniteľné.

Tóth dodal, že považujú za nezmysel riešiť trestnoprávnou cestou viac ako desať rokov starú zmluvu. „Tá platila až do roku 2013 a nikdy nebola žiadnou zo zmluvných strán spochybnená a ani nebola predmetom súdneho sporu či podaného trestného oznámenia údajným poškodeným,“ pripomenul hovorca Penty.

Paroplynový cyklus je v údajnom spise Gorila spomínaný na viacerých miestach. Z rúk štátu ho za Dzurindovej vlády získala finančná skupina Penta. V privatizačnej zmluve sa zaviazala pristúpiť k úprave podmienok zmluvy s bratislavskou teplárňou. K tomu došlo v auguste 2006. V prípade tohto kontraktu boli pôvodne podozriví štyria členovia predstavenstva teplárne, ktorí hlasovali za jeho uzavretie.

Marek Gajdoš, bývalý vyšetrovateľ kauzy Gorila. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Portál datel.sk upozorňuje, že v Gajdošovom obvinení chýba znalecký posudok, ktorý by určil škodu, akú mali podozriví manažéri podpisom zmluvy spôsobiť. Špekuluje, že šéf tímu si nevyžiadal posudok preto, aby stihol vydať uznesenie o obvinení skôr, ako odíde do civilu. Pôvodne to malo byť do konca tohto roka, vedenie Policajného zboru však rozhodlo o jeho odvolaní k 1. decembru 2016.

Gajdoš, ktorý viedol tím od roku 2012, oznámil v októbri, že odchádza do civilu. Naznačil, že už nemohol tolerovať tlak na svoju prácu. „Podmienky, v ktorých som sa vzhľadom na prístup viacerých osôb, majúcich vplyv na moju prácu a nepriamo aj jej výsledky, ocitol, sú z dlhodobého hľadiska mnou subjektívne netolerovateľné,“ vyhlásil vtedy pre médiá.

Je verejným tajomstvom, že myslel na vzťahy medzi ním a Dušanom Kováčikom, ktoré neboli dobré. Do sporu sa však dostal aj s policajným prezidentom Tiborom Gašparom pre svoje výroky k priebehu vyšetrovania Gorily.

Policajný prezident konštatoval, že Gajdoš subjektívnymi a účelovými vyjadreniami o svojom odchode z polície zakrýva skutočné dôvody, prečo opúšťa políciu. „Na začiatku sme prijali rozhodnutie, že všetky kauzy, ktoré pri otvorení vyšetrovania meritórne rozhodol Gajdoš, bude aj meritórne uzatvárať.

Vedúci tímu Gajdoš vie, že je potrebné vo veciach, ktoré vyšetroval, rozhodnúť, a keďže doposiaľ vykonané vyšetrovanie neprinieslo výsledky v súlade s jeho doterajšími výrokmi, necháva túto zodpovednosť na iných,“ uviedol Gašpar v októbri.

Údajný spis Gorila opisuje ovplyvňovanie politikov podnikateľskými skupinami, poukazuje na korupčné správanie ľudí na vysokých verejných postoch počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu. Na internete sa spis objavil v decembri 2011. Polícia sa ním začala zaoberať v januári 2012. Zatiaľ nebol nikto z politikov, a ani ľudí spomínaných v spise, obvinený.