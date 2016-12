Danko: Prezident porušil dohodu o vymenovaní ústavných sudcov

Koalícia sa za zaviazala, že pripraví návrh zákona, podľa ktorého by aj prezident SR mohol navrhovať ústavných sudcov. „Do štátnych pozícií sa dostávajú ľudia, ktorí neboli líznutí politikou. Politická skúsenosť chýba aj Kiskovi. Keby prešiel tortúrou straníckosti, netrúfol by si nevymenovať ústavných sudcov,“ povedal Danko.

Existenciu dohody s prezidentom potvrdil aj predseda Most-Híd Béla Bugár. „Mali sme určitú dohodu. Keby bola akceptovaná, dnes by bol na stole zákon, ktorý by riešil voľbu ústavných sudcov kombinovaným spôsobom. Zároveň by rozšíril počet ústavných sudcov,“ povedal Bugár.

Sudcov by podľa neho navrhovala NR SR, prezident SR a Najvyšší súd SR. „Na budúci rok už mohla byť iná situácia. Keď sa však niekto zaštorcuje, tak je to potom napätie a to je zle,“ vyhlásil s tým, že v prípade dodržania dohody by sa vyhlo súčasným problémom s vymenovaním ústavných sudcov. „Teraz musíme počkať na to, čo povie Benátska komisia. Tá nemôže síce nič prikázať, ale je dôležité, čo povie,“ dodal.

Prezident Andrej Kiska naposledy nevymenoval z pätice Eva Fulcová, Miroslav Ďuriš, Juraj Sopoliga, Mojmír Mamojka a Jana Laššáková žiadneho kandidáta na sudcu Ústavného súdu SR. "Zistil som, že existujú závažné dôvody na nevymenovanie týchto kandidátov za sudcov,“ vyhlásil vtedy prezident.

Predseda parlamentu Andrej Danko požiadal v auguste tohto roka Kisku aby prehodnotil svoje rozhodnutia o nevymenovaní ústavných sudcov, ten však na svojom rozhodnutí trvá. Traja kandidáti – Eva Fulcova, Juraj Sopoliga a Miroslav Ďuriš, podali v septembri na ústavnom súde na Kisku sťažnosť.