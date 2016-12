Pomoc a evakuácia ľudí v Sýrii sú prioritami EÚ, tvrdí Korčok

Okrem neho v relácii na aktuálne témy ako situácia v sýrskom Aleppe a posledný polrok predsedníctva Slovenskej republiky v Európskej únii diskutoval ešte europoslanec za politickú stranu Kresťanskodemo­kratické hnutie (KDH) Ivan Štefanec.

Korčok zároveň dodal, že otázka stojí tak, či je EÚ pripravená na úlohu zasiahnuť do udalostí viac, ako len môže v tejto chvíli, a to súvisí s ďalšími mnohými vecami, ktoré sú zjavné už niekoľko rokov, a to je otázka spoločnej bezpečnostnej politiky a postavenie EÚ v globálnom zmysle a byť partnerom veľkým hráčom.

Podľa europoslanca Ivana Štefanca z KDH je realita taká, že EÚ je ekonomickou veľmocou, ale bezpečnostným trpaslíkom. „Ekonomicky máme v rukách takmer štvrtinu celosvetového domáceho produktu, ale bezpečnostne nemáme v rukách žiadne zložky. Je to veľká výzva do budúcnosti pre spoločnú nielen zahraničnú, ale aj bezpečnostnú politiku EÚ a pre potrebu konať. Na jednej strane treba urobiť všetko pre to, aby sme ľuďom, osobitne deťom v Sýrii pomohli, na strane druhej všetci vieme, že tá situácia si vyžaduje hlbšie a dlhodobejšie riešenie,“ povedal Štefanec.

K téme slovenského predsedníctva v EÚ spomenul europoslanec Štefanec okrem spomínanej témy spoločnej bezpečnostnej politiky, ktorá je veľkou výzvou do budúcnosti, aj úspechy, ktoré sa pod naším vedením v roku 2016 únii podarilo dosiahnuť, ako napríklad ratifikácia parížskej klimatickej dohody na európskej úrovni, uzavretie investično-obchodnej dohody s Kanadou, ale aj spustenie projektu pohraničnej a pobrežnej stráže známej ako Frontex.

„Digitálnu agendu považujem tiež za úspešnú a dôležitú pre budúcnosť Európy, aby sme vybudovali modernú ekonomiku,“ doplnil Štefanec. V rámci bezpečnosti a migračnej politiky spomenul ešte, čo v Európe funguje, a to je podľa neho prísna ochrana hraníc, dohoda s Tureckom a selekcia žiadateľov o azyl, čiže azylová politika.