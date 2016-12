Stredoškolákov lákajú ekonomické, lekárske a IT odbory

Najnižší záujem je o odbory poľnohospodárske, matematicko-fyzikálne a zdravotne-sociálne. Informovala o tom Markéta Majerová zo vzdelávacej spoločnosti Scio, ktorá uskutočnila v októbri a novembri plošné testovanie všeobecných študijných predpokladov v slovenských stredných školách.

Súčasťou testovania, ktorého sa spolu zúčastnilo 3 390 študentov, bol aj dotazník. Spoločnosť v ňom zisťovala, či chcú študenti študovať vysokú školu na Slovensku alebo v Českej republike.

Takmer polovica študentov chce študovať v Česku

Ako tiež vyplýva z výsledkov, najlepší stredoškoláci sa hlásia na matematicko-fyzikálne odbory, IT odbory, lekárske a technické odbory. Prihlášky a prípadný odchod na štúdium do Českej republiky zvažuje až 44 percent slovenských stredoškolákov. Napríklad v roku 2015 reálne podalo prihlášku do Českej republiky 11 463 uchádzačov zo Slovenska, 5 779 z nich prijali v Českej republike na školu.

Najsilnejší záujem medzi uchádzačmi, ktorí mieria do ČR, je o odbory lekárske, ekonomické a IT odbory. To sú teda aj odbory, ktoré sú na slovenských vysokých školách najviac ohrozené „odlivom mozgov“. Výsledky tiež ukázali, že uchádzači, ktorí sa budú hlásiť do Českej republiky, dosahujú lepšie študijné predpoklady než tí, ktorí chcú študovať na slovenskej vysokej škole.

Väčšina maturantov stále nevie kam na školu

Väčšina maturantov stále nemala v októbri a novembri jasno, kam si podajú prihlášku. Týkalo sa to 64 percent maturantov, ktorí sa teda rozhodujú až na poslednú chvíľu. Spoločnosť sa študentov pýtala aj na to, aké faktory budú mať vplyv na voľbu konkrétnej fakulty, na ktorú by chceli nastúpiť. Pre 70 percent stredoškolákov je podstatná kvalita výučby na fakulte.

Ďalšími kľúčovými faktormi sú jednoduché uplatnenie v praxi či vysoké zárobky v danej profesii, ktoré ako kritéria uviedlo zhodne 47 percent stredoškolákov.

Spoločnosť Scio uskutočňuje v Českej republike a na Slovensku Národné porovnávacie skúšky, ktoré využíva 30 slovenských a 51 českých fakúlt. Ich súčasťou sú testy všeobecných študijných predpokladov, základov spoločenských vied alebo matematiky. Skúšky sa konajú v šiestich rôznych termínoch počas roka, a to v 50 mestách v ČR a SR.