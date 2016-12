Nie všetko, čo povie opozícia, je zlé, tvrdí Andrej Danko

„Sú tu rôzne názory na riešenie ekonomického prostredia, sú tu veci, keď nám bude treba ústavný zákon, príde zákon o ochrane pôdy. Ako predseda Národnej rady SR som povinný viesť dialóg, neviem si však predstaviť viesť dialóg s opozičnými lídrami, pretože je to veľmi ťažké, keď nemajú ucelené poslanecké kluby. Tam si každý hlasuje ako chce,“ spomenul Danko.

V relácii sa vyjadril aj k téme premiérstva. „Mal som ponuku z opozície byť premiérom. Nemôže však nikto hovoriť o premiérstve, keď nevyhrá voľby a SNS dnes v preferencii politických strán nevedie,“ poznamenal. „Ak nejaký predseda strany povie, že nemá ambíciu mať čo najviac percent a vyhrať voľby, tak klame,“ pokračoval s tým, že SNS nemá záujem o predčasné voľby.

„Ak by som mal vytvoriť koalíciu so stranami, s ktorými sa dohodnete na hlasovaní o zákone a potom sa to mení, to je problém nefungovania politiky,“ zhrnul Danko a doplnil, že koalícia je dnes efektívna.

Podpredseda parlamentu a predseda strany Most-Híd Béla Bugár v nedeľu pri bilancovaní politiky na Slovensku v tomto roku poznamenal, že po tohtoročných voľbách rozmýšľal nad tým, že vstúpi do vlády.

„Namiesto toho, aby sme dostali vyše osem percent, sme mali 6,5 percenta, musel som teda energiu venovať strane. Opýtajte sa hociktorého ministra. Ráno ide do roboty, večer skončí. Kedy by som sa venoval strane? Preto som sa musel "obetovať“ takto," doplnil s tým, že minister nemusí byť odborník, musí však byť dobý manažér.

Kauza Bašetrnák je podľa neho kauzou bývalej vlády, v ktorej jeho strana nebola a novela rokovacieho poriadku nemôže zmeniť myslenie a štýl vystupovania poslancov. Bugár v diskusnej relácii povedal aj to, že súčasná vládna koalícia je stabilná.