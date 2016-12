Strečno cez sviatky otvoria, v polovici januára ho opäť zavrú

V prípade priaznivého počasia sa má na brale robiť od 14. januára. Vodiči potom musia rátať ešte so šiestimi víkendmi, keď by mala byť cesta medzi Žilinou a Martinom úplne uzavretá počas 32 hodín.

Horolezci na brale pracovali už piaty víkend, pričom cesta musela byť kvôli bezpečnosti úplne uzavretá. Takýto režim, keď sa cesta pre vodičov uzavrie v sobotu o ôsmej hodine ráno a potom otvorí až v nedeľu o štvrtej hodine popoludní, bude pokračovať aj po zimných prázdninách, od polovice januára.

„Zostáva ešte šesť víkendov v budúcom roku, ktoré budú potrebné na dokončenie prvej etapy prác, ale všetko závisí od počasia,“ uviedol prednosta Okresného úradu v Žiline Michal Lavrík. Už sa stalo, že počasie plán narušilo – práce museli pre sneženie, vietor a mrazy zastaviť cez prvý decembrový víkend, a vtedy bola cesta prejazdná.

Pracovníci zatiaľ stihli vyčistiť skalu od drevín a pokračovali v odstraňovaní nebezpečných kameňov z jedného zo štyroch skalných blokov.

„Sú to navetralé časti, porušené časti, kde hrozí nebezpečie, že by sa aj počas bežného fungovania komunikácie mohli uvoľniť, či už len zmenou ročného obdobia, rozmrazovacími, zmrazovacími cyklami. To, čo je nebezpečné, sa musí odstrániť,“ povedal Branislav Prelovský zo slovenskej pobočky firmy Arcadis CZ.

Na to, aby zabránili dopadu veľkých skalných blokov na vozovku, ktorú by skaly mohli poškodiť, budujú aj rôzne zabezpečovacie systémy, ktoré usmerňujú padanie skál alebo zabraňujú ich dopadu na cestu. Podľa Prelovského pôjde o plot dočasného zaistenia, ktorý poslúži na ochranu cesty počas injektáží brala a ďalších sanačných prác na ceste popod Strečno.

Víkendový režim na frekventovanej ceste pod Strečnom v čase, keď sa tam 32 hodín nejazdí, využili na údržbárske práce aj pracovníci správy ciest a lesníci. Tí na svahoch nad cestou pílili stromy, ktoré by sa mohli zrútiť na vozovku. Cestári zasa dali opraviť zvodidlá či obnoviť asfaltový kryt vozovky.

Spolu jedenásť víkendov je podľa plánu vyčlenených na práce na spevňovaní hradného brala, ktoré je nutné robiť pri úplnej uzávere cesty medzi Žilinou a Martinom. Keď bude spevnenie hotové, začne sa druhá etapa sanačných prác. „Bude súvisieť s podmurovaním hradného brala,“ doplnil prednosta okresného úradu Lavrík. Podľa vládneho materiálu má byť vtedy premávka na frekventovanej ceste obmedzená do jedného jazdného pruhu na štyri mesiace.

Sanácia Strečna má byť ukončená 31. mája. Či sa to dá stihnúť, je otázne, práce sa totiž začali na prahu zimy. Správu o stave brala a návrh sanácie pripravovalo ministerstvo životného prostredia takmer rok. Materiál schválila vláda v júni 2016. V lete, ktoré je určite priaznivejšie než zima pre práce tohto druhu, sa však tri mesiace v súťaži vyberal zhotoviteľ prác.

Hradné bralo pritom monitorujú už dve desaťročia, a v roku 2014 zaznamenali najvýraznejší posun trhliny v skale, o štyri milimetre. Vláda potom vlani v októbri vyčlenila na prieskum a sanáciu brala 940-tisíc eur.

Medzi Žilinou a Martinom prejde denne takmer 30-tisíc vozidiel, cez víkendy zhruba o 10-tisíc menej.