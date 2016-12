Nové pravidlá v parlamente a obavy z ďalšieho cirkusu

Opozícia sa bráni tým, že Danko postupuje nedemokraticky, a avizuje, že nové reguly v snemovni nebude rešpektovať. Nezastaví ju vraj ani pokuta: v prípade neprístojného správania môže poslanec dostať sankciu do výšky 2 000 eur.

Vo vládnej koalícii sú rôzne názory na to, či sa atmosféra v snemovni otočí k lepšiemu, alebo práve naopak. Skepsou sa netají podpredseda poslaneckého klubu Smeru Dušan Jarjabek. „Vstávajú noví matovičovci, títo ľudia dopredu avizovali, že nebudú dodržiavať rokovací poriadok. Chcú robiť všetko pre to, aby urobili zo seba martýrov, a budú provokovať dovtedy, kým nevytvoria konflikt. S tým treba rátať,“ mienil Jarjabek.

Podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar z klubu Mostu – Híd je však presvedčený, že novela rokovacieho poriadku bude prínosom. „Som si istý, že sa nenaplní, čím straší opozícia – že to bude náhubkový zákon a budú sa potláčať jej práva. V praxi ukážeme, že to tak nebude,“ uviedol Hrnčiar. Podpredseda SNS Anton Hrnko verí, že rokovania sa stanú racionálnejšími a ustúpia aj excesy.

Koalícia a opozícia sa od leta hádali o zákone o rokovacom poriadku. Do tohto sporu zasiahol aj prezident Andrej Kiska, ktorý sa pridal na stranu opozície. Tá tvrdila, že ide „o náhubkový zákon“, ktorý jej má zatvoriť ústa, aby sa nekritizovali vládne kauzy. O nových pravidlách sa začalo hovoriť po hektických schôdzach pri odvolávaní ministra vnútra Roberta Kaliňáka kvôli kauze Bašternák. Šéf OĽaNO Igor Matovič chodieval na rokovania v tričku s nápisom Fico chráni zlodejov a v rokovacej sále rozprestrel transparent – Slušní ľudia platia dane, zlodeji si žijú za ne.

Podľa nových pravidiel rokovania už nebude možné nosiť do sály transparenty, plagáty či letáky. Poslanec nebude môcť využívať pri vystúpení zvukovú a obrazovú prezentáciu a zakázané je aj fotiť či vyhotovovať si videá. Časovo sa obmedzia aj vystúpenia, s výnimkou prezidenta, predsedu parlamentu a premiéra. Predsedajúci bude môcť vykázať poslanca zo sály, ak prekročí hranice slušnosti a naruší priebeh rokovania. Bude mu hroziť aj pokuta do výšky 2 000 eur a ak do roka naruší poriadok v snemovni opäť, môže prísť o sumu do 4 000 eur.

Ako prvý vzburu proti takýmto zmenám avizoval práve Matovič. „Ak si predseda parlamentu Andrej Danko myslí, že ma zastraší inkvizičným výborom a pokutami mi zoberie slobodu, tak nezoberie. Ja pochopím každého poslanca, ak bude tento zákon rešpektovať. Ale ja pokutu v živote nezaplatím,“ povedal Matovič ešte v októbri.

Podľa opozičného poslanca SaS Martina Poliačika je na samotnom Matovičovi, ako bude reagovať. „Poriadok sa robí v parlamente vzájomným rešpektom a rovnakým prístupom ku každému,“ podotkol Poliačik. Podľa neho sa problémy v Národnej rade nevyriešia. Skôr si myslí, že nové pravidlá dajú opozícii do rúk viac nástrojov na obštrukciu a ovládanie chodu schôdze. Ako príklad spomenul, že keď niektorý z poslancov vytiahne plagát v rokovacej sále a nebude ho chcieť zbaliť, predsedajúci bude môcť schôdzu prerušiť.

Matovič opakovane „vystupoval k rokovaciemu poriadku, čo bežných ľudí nezaujíma, ale k zákonu o štátnom rozpočte nevystúpil ani raz“, poukazuje podpredseda parlamentu Hrnčiar. „Takže robí všetko len z hľadiska politického marketingu. Ide iba o jeho sebaprezentáciu. Tvrdenie, že nebude dodržiavať zákon, svedčí čosi o ňom ako o človeku,“ povedal.

Politológa Michala Horského zarazilo, že rokovací poriadok ešte nevstúpil do platnosti a už niektorí zákonodarcovia tvrdia, že prijatý zákon nebudú rešpektovať, a pritom sa odvolávajú na svoje ústavné práva. „Takýto politický postoj zákonodarcov nenachádzame ani v rovníkovej Afrike. Aj preto stále viac nadobúdam dojem, že v rokovacom poriadku popri mnohých ustanoveniach chýba jedno zásadné, ktoré mal rokovací poriadok bývalej Československej republiky. Je to parlamentná stráž a jej právomoc vyviesť poslanca z rokovacej sály, keď koná neprístojne. O neprístojnosti rozhodol predsedajúci a je jedno, či koaličný, alebo opozičný zástupca,“ zhodnotil Horský.

O možnosti zaviesť parlamentnú stráž počuť hovoriť aj hlasy z vládnej koalície. Sú však pochybnosti, či by to situáciu vyriešilo, respektíve obavy, že to môže konflikty ešte prehĺbiť. Uvažovalo sa o nej aj v minulom volebnom období, ale Smer nakoniec od takýchto úvah ustúpil. „Ak nebude pán Matovič rešpektovať zákon, tak asi dostanú slovo aj radikálnejšie názory a bude sa naháňať po rokovacej sieni parlamentnou strážou. To je len otázka racionality riešenia,“ povedal najnovšie Hrnko zo SNS.

Snahou opozície je, aby vyradila novú úpravu rokovania z hry. Podľa šéfa klubu OĽaNO Richarda Vašečku by sa opozícia ešte do Vianoc mala obrátiť na Ústavný súd s podnetom, podľa ktorého sú nové pravidlá v rozpore s ústavou. Včera v televízii TA3 Vašečka potvrdil, že už zbierajú podpisy, hlasy svojich poslancov prisľúbil pripojiť i predseda SAS Richard Sulík. Opozícia chce súd zároveň požiadať, aby pozastavil účinnosť zákona o rokovacom poriadku, kým sa vo veci nerozhodne. Rovnako zvažuje, že sa obráti na Európsky súd pre ľudské práva.

Ústavný právnik Eduard Bárány, ktorý je poradcom premiéra Roberta Fica, nevylúčil, že v niektorých detailoch môže opozícia uspieť, ale nie v základnej myšlienke zachovať funkčnosť a dôstojnosť činnosti parlamentu. „Určite do parlamentu nepatria transparenty a plagáty. Pokiaľ chce niekto napríklad pri rokovaní rozpočtu ukázať nejaký graf pri svojom vystúpení, to považujem za rozumné,“ dodal Bárány.