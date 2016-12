Penzie v roku 2017. Aké zmeny čakajú dôchodcov?

Predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky je optimistický, dianie v budúcom roku považuje za krok vpred. „Povedie to k zlepšeniu situácie dôchodcov. Pred štyrmi rokmi bol priemer penzie na Slovensku 352 eur, teraz je 417 a po januári sa to opäť vylepší,“ uviedol Lipiansky.

Opatrenia zavádza novela zákona o sociálnom poistení, medzi najdôležitejšie patrí neskorší odchod do dôchodku. Dotkne sa tých, ktorí sa narodili po 31. decembri 1954. Dôchodkový vek sa zvyšuje o 76 dní, ľudia tak na budúci rok pôjdu do penzie vo veku 62 rokov a 76 dní. Ide o prvé posúvanie dôchodkového veku, ktorý nastavila reforma spred štyroch rokov. Tá výpočet naviazala na strednú dĺžku života. Dôvodom bol nepriaznivý demografický vývoj. Nízka pôrodnosť, starnutie obyvateľstva a stúpajúci počet dôchodcov vytvorili tlak na zvyšovanie výdavkov verejných financií.

„V súlade s cieľom zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť dôchodkového systému sa od Nového roka upravuje dôchodkový vek v závislosti od vývoja priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy v aktuálnom dôchodkovom veku,“ pripomenul rezort práce a sociálnych vecí.

Odchod do penzie sa bude posúvať rovnakým spôsobom aj v nasledujúcich rokoch. „V dôsledku tohto opatrenia sa len v roku 2017 očakáva zníženie nárastu výdavkov Sociálnej poisťovne asi o 29 miliónov eur,“ povedal hovorca ministerstva Michal Stuška.

Sú skupiny ľudí, pre ktoré bude platiť výnimka. Neskorší odchod do penzie sa netýka narodených do 31. decembra 1954, žien narodených do 31. decembra 1961 a ani bývalých zamestnancov v rizikových povolaniach, napríklad v oblasti baníctva, pracovníkov jadrových elektrární alebo tých, ktorí pracovali v infekčnom či v karcinogénnom prostredí.

Príklady výpočtu penzií na tento rok a v budúcom roku Výpočet dôchodku, ak je priemerný osobný mzdový bod (POMB) nižší ako 1 – teda budúci penzista mal menej ako priemernú mzdu, do POMB nižšieho ako 1 sa mu pripočíta 20 %, aktuálna dôchodková hodnota (ADH) je 10,9930. Poistenec odpracoval 39 rokov. Rok 2016:

S = 0,6643 × 39,7­809 × 10,9930 = 290,60 eura. Táto suma sa zvýšila o valorizáciu platnú v roku 2016, o 1,90 eura. Suma jeho penzie je 292,50 eura mesačne. Keďže odpracoval 39 rokov, má dôchodok zvýšený na minimálny – na sumu 305,10 eura. Rok 2017:

Aký bude jeho dôchodok, ak sa započíta 20 % a aktuálna dôchodková hodnota bude 11,3505 eura. S = 0,66424 × 39,­7809 × 11,3505 = 300,00 eur. Táto suma sa následne zvýši o pevnú sumu valorizácie – 8,20 eura. Suma starobného dôchodku by tak mala byť 308,20 eura mesačne. Výpočet dôchodku – POMB je v hodnote od 1,25, teda príjem tohto človeka odchádzajúceho do penzie je približne 1 200 eur a do POMB vyššieho ako 1,25 sa mu započíta 68 % a ADH je 10,9930 eura, odpracoval 42 rokov. Rok 2016:

S = 1,3888 × 42,5­206 × 10,9930 = 649,20 eur. Suma sa zvýšila o valorizáciu v roku 2016 – 1,90 eura. Suma starobného dôchodku je 651,10 eura mesačne. Jeho penzia bude od januára 2017 zvýšená o 8,20 na 659,30 eura. Rok 2017:

Aká bude jeho penzia v roku 2017, ak sa mu započíta 68 % plus ADH na budúci rok 11,3505. S = 1,3888 × 42,5­206 × 11,3505 = 670,30 eura. Táto suma sa následne zvýši o pevnú sumu valorizácie platnú v roku 2017 – 8,20 eura. Suma starobného dôchodku by teda bola 678,50 eura mesačne. Výpočet je len informatívny.

Predseda Jednoty dôchodcov Lipiansky toto opatrenie chápe. „Problém mám však s tým, že aj ženy matky by mali ísť do penzie v 62 rokoch. Domnievam sa, že ich zdravotný stav nie je taký, aby sa im výrazne zvyšoval vek odchodu do penzie,“ upozorňuje Lipiansky.

„Zatiaľ to tak vyzerá, že to bude miernejší nábeh na vyšší penzijný vek ako v Českej republike,“ zhodnotil ekonóm Ľuboš Pavelka. U našich susedov je vek odchodu do penzie viac ako 63 rokov, ľudia narodení v roku 1977 pôjdu do dôchodku ako 67-roční. Pavelka však uznáva, že stredná dĺžka života je tam vyššia ako u nás. „Tento model teda rešpektuje skutočnosť, že sa dožívame nižšieho veku ako obyvatelia ostatných vyspelých krajín,“ dodal ekonóm.

Pozitívnou zmenou je valorizácia. Penzie sa v budúcom roku zvýšia o dve percentá, ktoré sa vypočítajú z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku. Napríklad priemerný starobný dôchodok ku koncu júna bol 405,78 eura, dve percentá z tejto sumy predstavujú 8,20 eura.

Dôchodky porastú v rozmedzí od 1,40 do 8,20 eura, čo odčerpá zo štátneho rozpočtu 134 miliónov eur. „Vyššiu penziu dostanú seniori prvýkrát vo zvyčajnom januárovom termíne výplaty,“ doplnila Ľudmila Grauzelová zo Sociálnej poisťovne. O zvýšenie nebude potrebné žiadať, postará sa o to Sociálna poisťovňa.

„Radi by sme však do budúcnosti presadili, aby sa valorizácia neodvíjala od priemeru všetkých dôchodkov daného typu, ale od konkrétnej sumy dôchodku,“ naznačuje budúce vyjednávania s ministerstvom práce Lipiansky.

Dôchodkový systém by však podľa Pavelku potreboval komplexnejšiu prestavbu. „Problém u nás je v tom, že dôchodky sa vyplácajú spôsobom brutto rovná sa netto, čo znamená, že penzisti ako poistenci štátu neodvádzajú zdravotné odvody,“ vysvetľuje ekonóm. V zahraničí je podľa neho bežné, že si seniori platia odvody sami. Dodáva, že by sa to dalo zaviesť aj u nás, keby sa dôchodky zvýšili o časť, ktorú za penzistu odvádza štát, teda na úroveň superhrubého dôchodku. „To by znamenalo, že v budúcnosti by vyššie dôchodky vstupovali do vymeriavacieho základu pre dane,“ mieni Pavelka.

Ako sa budú valorizovať dôchodky v roku 2017

priemerná suma penzie, z ktorej sa bude vychádzať suma navýšenia nekrátené dôchodky starobný dôchodok – 405,7855980 eura o 8,20 eura predčasný starobný – 394,9103700 eura o 7,90 eura invalidný do 70 % – 199,2262573 eura o 4,00 eura invalidný nad 70 % – 352,4567029 eura o 7,10 eura vdovský a vdovecký dôchodok – 261,3064741 eura 5,30 eura sirotský – 127,5687604 eura o 2,60 eura

Od januára začínať byť prvý pilier mierne priaznivejší k ľuďom, čo mali v práci vyššie príjmy. Budú mať vyššie penzie. Zaručuje im to úprava osobného mzdového bodu, ktorý slúži na výpočet dôchodku. Tým, ktorí zarábajú viac ako je priemer na Slovensku, sa z príjmu, ktorý prevyšuje približne 1 200 eur v hrubom, po novom započíta do penzie 68 percent namiesto plánovaných budúcoročných 64 percent. Naopak, slabšie zarábajúcim Sociálna poisťovňa pripočíta k budúcej penzii aj na budúci rok 20 percent a nie predpokladaných 21 percent navyše. „Uvedená zmena sa na sume dôchodku prejaví len minimálne,“ upozorňuje Sociálna poisťovňa.

„Zdá sa to spravodlivejšie, menej solidarity a viac zásluhovosti je v poriadku, len je otázne, ako bude vyzerať systém o desať rokov. Každý rok sa teraz budú poslanci hašteriť, či ponechajú zvýšenú mieru individuality na úkor vynútenej solidarity,“ uvažuje Pavelka.

Vláda sa bude dôchodkami zaoberať aj na budúci rok. Ministerstvo práce sa rozhodlo prepočítať dôchodky asi 80-tisíc ľuďom, ktorí išli do penzie pred rokom 2004, keď do praxe vstúpila penzijná reforma. Pre starodôchodcov by to znamenalo prilepšenie o desiatky eur. Rezort práce by sa mal venovať tejto skupine penzistov v januári.