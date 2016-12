Lajčákov rezort neposkytol podľa Beblavého kľúčové dokumenty

Ako dodal, informácie mali byť podľa zákona verejne prístupné každému občanovi. Dokumenty po poslaneckom prieskume, ktorý vykonali členovia Zahraničného výboru NR SR v rezorte diplomacie v súvislosti s obvineniami bývalej zamestnankyne ministerstva Zuzany Hlávkovej, neobsahovali podľa Beblavého dôležité informácie, čím podľa poslanca ministerstvo zahraničia porušilo zákon. Napriek tomu, že poslancom rezort prisľúbil možnosť komunikovať so zamestnancami ministerstva, „poslanci môžu hovoriť len s tými, ktorí nepovedia nič nevhodné, pri ostatných by to bolo porušenie ústavy“.

Ako Beblavý uviedol, ministerstvo odmietlo zverejniť ostatných uchádzačov, okrem Agentúry Evka, ani nezaslalo určenie plánovanej ceny zákazky, ani opis výberového procesu. „Ministerstvo nevyvrátilo žiadne tvrdenia Zuzany Hlávkovej,“ povedal Beblavý. „Dostupné údaje potvrdzujú, že išlo o nehospodárne a zle pripravené podujatie a že pani Zuzana Ťapáková na príprave podujatia na predstavenie loga SK PRES participovala,“ do­dal.

„K dnešnému dňu preukázateľne vieme, že na akciu bolo vynaložených minimálne 247 041, 44 eura,“ spresnil Beblavý s tým, že suma zahŕňa platbu Agentúre Evka, prenájom SND, honoráre umelcov, občerstvenie. Svoje závery Beblavý poskytne ostatným členom zahraničného výboru, ministrovi zahraničných vecí Miroslavovi Lajčákovi, ministrovi financií Petrovi Kažimírovi, premiérovi Robertovi Ficovi, Najvyššiemu kontrolnému úradu a Úradu pre verejné obstarávanie.

Podľa Beblavého totiž minister Lajčák a ministerstvo „zatajujú informácie, vyhovárajú sa, porušujú zákony a snažia sa manipulovať poslancov aj verejnosť“.

Poslanecký prieskum vykonali poslanci na základe podnetu bývalej zamestnankyne Zuzany Hlávkovej, ktorá tvrdí, že podujatie nebolo zorganizované podľa pravidiel, neprebehlo štandardné verejné obstarávanie a konečná suma za organizáciu podujatia tak bolo neprimerane vysoká.

Hovorca ministerstva Peter Stano uviedol, že „ide o subjektívnu a selektívnu interpretáciu podkladov ministerstva jedným poslancom“. "My sme Zahraničnému výboru NR SR poskytli všetko, čo sme mohli a podľa zákona mali. Navyše aktívne a z našej iniciatívy spolupracujeme aj s najvyššími kontrolnými orgánmi štátu, ktoré sme požiadali o preverenie predsedníckych podujatí,“ reagoval Stano.