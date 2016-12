Ľudia chcú podľa rezortu obrany dobrovoľnú vojenskú prípravu

Až 72,4 percenta opýtaných považuje za dôležité, aby táto forma dobrovoľného vojenského výcviku občanov pokračovala aj v budúcnosti. Informovala o výsledkoch prieskumu hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.

V súvislosti so zvyšovaním obranyschopnosti štátu viac ako polovica respondentov výskumu (56,3 %) pokladá za dôležité, aby dobrovoľnú vojenskú prípravu absolvoval každý zdravý mladý človek. Výskum mapoval aj možný záujem o zapojenie sa do projektu. Z mladej generácie vo veku od 18 do 35 rokov by sa do dobrovoľnej vojenskej prípravy zapojila menej ako pätina opýtaných (18,3 %), nezáujem prejavilo 76,8 percenta respondentov a nerozhodnutých bolo päť percent opýtaných.

V súčasnosti tí, ktorí absolvovali dobrovoľnú vojenskú prípravu, majú možnosť zaradenia okrem záloh aj do aktívnych záloh. Z prieskumu vyplynulo, že pre 76,1 percenta respondentov je finančné prilepšenie najdôležitejším motivačným faktorom pre zaradenie do aktívnych záloh, lepšie sociálne zabezpečenie považuje za najväčšiu motiváciu 47 percent opýtaných, získanie nových špecifických zručností označilo 39,9 percenta opýtaných a možnosť zažiť dobrodružstvo je dôležitá pre 30,8 percenta respondentov.

Pre rezort obrany je projekt dobrovoľnej vojenskej prípravy jednou z priorít, a preto sa ho rozhodol zatraktívniť a uskutočniť v ňom viaceré zmeny. Dobrovoľní vojaci by po novom mali dostať o 200 eur viac, absolvovať 11-týždňový výcvik a mať garantovaný jednoduchší vstup do ozbrojených síl, policajného zboru, ale aj k hasičom či záchranárom. Výcvik ďalších dobrovoľných vojakov by mal pokračovať už za nových podmienok hneď po zmene legislatívy, pravdepodobne na jeseň v roku 2017, uviedla hovorkyňa.