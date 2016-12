Únik nebezpečného plynu pri futbale preveruje polícia

Možno len chvíľa ich delila od tragédie. Jedno dieťa a 21 futbalistov skončilo v nemocniciach po tom, ako sa v telocvični v obci Mokrance v okrese Košice okolie priotrávili oxidom uhoľnatým (CO). V súčasnosti sú už všetci doma. Nebezpečný plyn mohol pochádzať z plynového žiariča, ktorým telocvičňu vyhrievali. Obec plánuje do telocvične nainštalovať hlásič oxidu uhoľnatého a bude uvažovať aj o zmene kúrenia. Prípadom sa zaoberá aj polícia.

Obyvatelia Mokraniec hrali v piatok večer v obecnej telocvični futbal. Približne po hodine hry začali pociťovať nevoľnosť, bolesť hlavy, sťažené dýchanie a únavu. „Ale hrali ďalej, nikomu nenapadlo otvoriť aspoň dvere. Keď boli čoraz viac unavení, zistili, že zrejme niečo nie je dobre, takže opustili miestnosť, otvorili únikové aj vchodové dvere a zavolali hasičov,“ opísala situáciu starostka obce Mokrance Mária Lacková.

Na miesto vyrazila jednotka z hasičskej stanice v Moldave nad Bodvou a ďalšie vozidlo z Košíc. Neskôr aj autobus na evakuáciu. „Na mieste bolo nameraných 250 až 300 jednotiek oxidu uhoľnatého. Táto koncentrácia je už nebezpečná,“ konštatoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Tomáš Berzetei, ktorý pripomenul, že pre hasičov je prípustné iba nulové množstvo CO. Ináč do priestoru ľudí nevpustia.

Pacienti už boli prepustení

Lekár začal hneď triediť zranených podľa závažnosti nevoľnosti. Išlo o 21 dospelých a 1 dieťa. Keďže sa rozpŕchli, bolo nutné ich zvolať naspäť. Jeden z obyvateľov sa odmietol podrobiť lekárskemu vyšetreniu. „Na miesto prišiel evakuačný autobus hasičského zboru, pretože lekár rozhodol, že ľudí treba odviezť na dodatočné vyšetrenia do nemocnice. Telocvičňa sa odvetrala a do odstránenia poruchy bol odporučený zákaz akejkoľvek činnosti,“ doplnil Berzetei. Priotrávených rozviezli do troch nemocníc. „Do nemocnice Košice – Šaca boli privezení šiesti pacienti, štyria z toho boli ošetrení a následne prepustení, dvaja pacienti boli hospitalizovaní na internej klinike na pozorovanie. V súčasnosti sú všetci prepustení,“ spresnila včera hovorkyňa Nemocnice Košice – Šaca Marta Csergeová.

Udalosť v Mokranciach preveruje polícia. „Polícia v tejto veci prijala trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia a vecou sa zaoberá,“ uviedla hovorkyňa košického krajského policajného riaditeľstva Jana Mésarová.

Zdrojom úniku oxidu uhoľnatého bol podľa hasičov pravdepodobne plynový žiarič, ktorým sa telocvičňa vykuruje a ktorý bol počas futbalu zapnutý. Starostka poznamenala, že ho používajú roky a doteraz sa nič podobné nestalo.

Privolaní opravári podľa starostky nezistili, že by bol so spotrebičom nejaký problém. „Zapli ho, urobili merania a všetko bolo v poriadku, takže skutočne neviem povedať, čím bol únik oxidu uhoľnatého spôsobený. V telocvični sa dá kúriť iba s infražiaričom,“ vysvetlila Lacková. Obecná telocvičňa sa nachádza na športovom ihrisku, počas leta sem chodia cvičiť aj deti zo školy. V zime ju škola nevyužíva, ale miestni tu hrajú futbal alebo basketbal. Starostka tvrdí, že po incidente v nej určite pribudne zariadenie na signalizáciu CO a priestor sa bude kontrolovať. Zatiaľ je telocvičňa z technických príčin zatvorená. „Musíme zavolať spôsobilú osobu na posúdenie, ktorá skonštatuje či intoxikáciu mohol spôsobiť žiarič. Opravári nám tvrdili, že nie je možné, aby sa z jedného prístroja uvoľnilo toľko oxidu uhoľnatého. Budeme uvažovať aj o zmene spôsobu vykurovania, hovorili sme o tom s niektorými poslancami. Najjednoduchšie by boli zrejme radiátory,“ uzavrela Lacková.

Príčinou je zrejme plynový žiarič

Špecialistka požiarnej ochrany Beata Janátová si myslí, že únik oxidu uhoľnatého pravdepodobne spôsobil plynový žiarič. Pripomína, že plyn sa mohol hromadiť dlhšie. „Aj z jedného žiariča sa tam mohlo nahromadiť toľkoto oxidu uhoľnatého, pokiaľ sa kumuloval dlhší čas. Tento plyn sa najskôr zdržuje pri nohách, je rovnako ťažký ako vzduch, čiže kým vyjde do výšky človeka, trvá to nejakú dobu,“ vysvetlila Janátová.

„Našťastie im začalo byť nevoľno, aj z toho usudzujem, že koncentrácia bola síce dosť veľká, ale nie taká, že by odpadli, čo by bolo už horšie. Vtedy by totiž prestali vnímať a vdychovali by oxid uhoľnatý ďalej,“ poznamenala špecialistka.

Minimálne nejaký čas pred hrou spotrebič podľa špecialistky spustili. Telocvičňa bola zatvorená, plyn sa mohol hromadiť. Možno párkrát otvorili dvere, ale počas hry už boli zatvorené, takže plynu začalo v miestnosti pribúdať.

Podľa odborníčky platí, že čím je žiarič starší, tým je väčšia pravdepodobnosť, že zlyhá. Mieni, že ľudia si neuvedomujú, že aj tieto zariadenia sa musia pravidelne kontrolovať. Odporúča každému, kto má vykurovanie na tuhé palivo alebo na plyn, kde je možné, aby sa CO zo spotrebiča uvoľňovalo, aby si zabezpečil hlásič a dal ho niekam k podlahe, aby zachytili prítomnosť oxidu uhoľnatého aj uhličitého.

Plynový žiarič je spotrebič, ktorý priamo spaľuje plyn a premieňa ho na teplo. Nedokonalým spaľovaním vzniká práve oxid uhoľnatý. Takýchto žiaričov je viacero druhov, vo väčšine z nich sa zohrievajú špirály, ktoré potom vyhrievajú priestor.