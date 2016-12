Dvaja Štefánikovia za Svedectvá Pravdy

Naša kolegyňa si toto ocenenie plne zaslúžila. Jej letný seriál Svedectvá pravdy vyvolal medzi čitateľmi aj členmi zväzu mimoriadny záujem. V pätnástich pokračovaniach priniesla množstvo príbehov o zverstvách, ktoré napáchali nemeckí nacisti a ich slovenskí prisluhovači po potlačení Povstania na jeseň 1944 a v nasledujúcej zime. Dojímavé rozhovory s poslednými žijúcimi svedkami, s ich príbuznými, ukážky zo zožltnutých obecných kroník, výstrižky z povojnových novín, ktoré opisovali udalosti v dobovej optike, hoci skutočnosť bývala neraz iná, či vyše sedem desaťročí utajované pravdy.

Seriál Svedectvá pravdy mal pritom jedného spoločného menovateľa: autorka si vyberala práve tie obce, kde v posledných krajských voľbách boli kotlebovci najúspešnejší. Prečo? Pýta sa pravnukov obetí nacistických represálií.

Ohlas bol veľký. Najmä učitelia sa pýtali, či by seriál nemohol vyjsť aj knižne ako doplnok učebníc dejepisu. Aj o tom sa rozprávalo včera vo zväze protifašistických bojovníkov. Pri troche pochopenia ministerstva školstva by vydanie knihy nebola nereálna myšlienka. Navyše Dagmar Teliščáková by rada text doplnila o nové fakty i ohlasy.

Druhú Štefánikovu medailu získala v mene redakcie Pravdy jej šéfredaktorka Nora Slišková. Odbojári ocenili najmä to, ako denník písal a aký priestor venoval podujatiam venovaným 70. výročiu SNP a oslobodenia Slovenska, radu článkov venovaných histórii druhej svetovej vojny a protifašistickému zápasu, no i súčasným problémom, ktoré prináša politická a ekonomická situácia v Európe a prejavuje sa šírením neofašizmu a xenofóbie, osobitne k menšinám. Pri rozhovore padli návrhy na ďalšie možnosti spolupráce našich inštitúcií, najmä pri pôsobení na mladú generáciu.

V priestoroch Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na Štúrovej ulici v Bratislave je možné si pozrieť stálu expozíciu Za slobodu. Súčasťou výstavy sú cenné dokumentárne i umelecké exponáty venované odkazu národných tradícií, počnúc štúrovcami a Štefánikom. Onedlho tu pribudne knižnica a študovňa.