Prieskum: Víťazom volieb by bol Smer, SNS klesli preferencie

Agentúra prieskum vykonávala telefonickou formou na vzorke 1 275 respondentov, starších ako 18 rokov, na území celej SR. Respondenti v rámci prieskumu odpovedali na otázku: „Ak by parlamentné voľby boli teraz, najbližší víkend, ktorú stranu, alebo hnutie by ste volili?“.

Na druhom mieste by sa vo voľbách umiestnila strana SaS so ziskom 15,9% hlasov. Nasledovali by ĽS Naše Slovensko (11%), SNS (10,6%), OĽaNO-NOVA (9,5%), SME RODINA (7,7%) a Most-Híd (6%). Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostalo aj KDH so ziskom 5,5% odovzdaných hlasov. Pred bránami parlamentu by podľa prieskumu ostala SMK (4%) aj KSS (1,2%). Inú stranu alebo hnutie by podporilo 0,9% opýtaných.

Rozdelenie kresiel v parlamente by na základe výsledkov volieb vyzeralo nasledovne: Smer-SD by získal 44 mandátov, SaS 25, ĽS NS 18, SNS 17, OĽaNO-NOVA 15, SME RODINA 12, Most-Híd 10 a KDH 9 poslaneckých kresiel. Na voľbách by sa podľa prieskumu zúčastnilo 61% opýtaných. Nerozhodnutých bolo 23% respondentov, voliť by nešlo 16% respondentov.