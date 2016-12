Vládna letka je kompletná. Lietajú však piloti dosť?

V krátkom čase za sebou tak k dvom Fokkerom a jednému Airbusu teraz pribudne ďalší Airbus. Nákupom stroja za takmer 35 miliónov eur ministerstvo vnútra podľa vlastného vyjadrenia ukončilo obnovu lietadlovej časti leteckého útvaru. Pochybnosti o tom, či bude od základov vynovená letka dostatočne využitá, rezort vyvracia.

Podľa neho má fungovať aj s poslaním, ktoré iné európske vládne letky nemajú. Ide o evakuáciu občanov z ohrozených oblastí, prepravu zranených a pacientov alebo obetí nešťastí či prevoz vojakov a policajtov na zahraničné misie.

Technické parametre vládnych lietadiel Tu-154M má kapacitu 116 miest , rýchlosť 850 km/h a dolet 3 900 km, v p­rípade, že je na palube okolo 30 ľudí, tak je dolet až 6 300 km.

je vyrobený v roku 1979 a má kapacitu 16 miest, rýchlosť 470 km/h a dolet 1 800 km. Airbus A319 OM-BYA má celkovú kapacitu 34 miest a možnosť prevozu až 6 zranených na zdravotníckych lôžkach. Disponuje pridanými palivovými nádržami s teoretickým doletom 9 000 km. Jeho priemerná cestovná rýchlosť je 850 km/h. Dostup lietadla 12 500 metrov (maximálna letová výška).

má celkovú kapacitu 29 miest, pridané palivové nádrže s teoretickým doletom 5 500 km. Jeho priemerná cestovná rýchlosť je 800 km/h. Dostup lietadla je 10 668 m. Medzi dvomi Fokkrami je minimálny rozdiel, čo sa týka všetkých parametrov. Medzi Airbusmi 319 je základný rozdiel v kapacite posledne kúpeného stroja, ktorý bude konfigurovaný na 91 miest, pričom v každom je možné pripraviť po 6 lôžok na prepravu zranených. Momentálne je v prevádzke po jednom lietadle z uvedených typov. Druhý Fokker má aktuálne dokončenú generálnu opravu a lietadlo začne lietať zhruba koncom januára 2017, druhý Airbus A319 príde v priebehu budúceho roku. Zdroj: MV SR

Jak–40 Autor: SITA

„Aj preto je ideálna zostava dvoch menších a dvoch väčších lietadiel. Len za posledný mesiac sme napríklad prevážali dvoch vážne zranených pacientov, jedného z Rigy a jedného z USA. Okrem toho sú lietadlá, samozrejme, využívané na zahraničné pracovné cesty ústavných činiteľov. To znamená, že nalietaných hodín bude naozaj dosť,“ konštatoval hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov.

Podľa údajov ministerstva Tupolev tento rok nalietal 245 hodín a absolvoval celkovo122 letov, Jakovlev (JAK) 40 BYL, ktorý je ešte v prevádzke, 326 hodín a 244 letov. Druhý Jakovlev (JAK) 40 BYE bol v tomto roku vyradený z prevádzky. Podľa našich informácií JAK používa na súkromných cestách za rodinou do Popradu prezident Andrej Kiska.

Čelil preto kritike, že si užíva luxus za štátne peniaze. Prezident tvrdil, že ho minister vnútra Robert Kaliňák prosil, aby vládne lietadlo využíval, pretože piloti musia mať nalietané hodiny. Minister však povedal, že lietadlá sa majú využívať na služobné účely pri plnení pracovných povinností.

Airbus A319 OM–BYA Autor: SLOVAKAVIATION.SK

Airbus A319, ktorý je v službe od júna 2016, strávil vo vzduchu 260 hodín a absolvoval 130 letov a Fokker 100 nalietal 60 hodín a uskutočnil 74 letov. Letka okrem toho disponuje aj vrtuľníkmi. Má dva stroje kanadsko-americkej výroby Bell 429 a dva ruské Mi-171. Letecký útvar ministerstva vnútra má podľa Lazarova desať pilotov.

Pilot, ktorý nechcel byť menovaný, tvrdí, že vo vládnej letke piloti skutočne lietajú málo, rovnako ako vo vládnych letkách iných krajín. Pokiaľ však minimálne jeden z tých, ktorí sú na palube lietadla či vrtuľníka, má dostatočne veľký takzvaný nálet napríklad z predchádzajúcich spoločností, tak to podľa neho až taký veľký problém nie je.

K letke ministerstva vnútra však podľa informácií nemenovaného pilota často nastupujú aj mladí piloti s malým počtom nalietaných hodín. Musia si preto umelo vytvárať skúsenosti, mnohokrát aj výcvikovými letmi, čo znamená zvýšené náklady.

„V predpise sa píše, že každý pilot by nemal mať väčšiu prestávku ako 90 dní a počas týchto 90 dní by mal absolvovať aspoň tri pristátia. Ale to berme už ako minimum. Povedal by som, až prehnané minimum. U iných komerčných spoločností piloti lietajú priemerne okolo 50 hodín mesačne a ich skúsenosti sú, povedal by som, trvalejšie,“ zhodnotil pilot. Podľa jeho slov je zdravé, keď takýto pilot nalieta mesačne okolo 30 hodín.

Fokker 100 OM–BYC Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

„To postačuje na trvalé udržanie skúseností,“ ozrejmil. Po prekročení maximálne povolenej prestávky v lietaní by podľa neho pilot nemal riadiť lietadlo v komerčnej leteckej doprave bez toho, aby mal let s inštruktorom. Minimálny počet nalietaných hodín predpis nestanovuje. Nedostatok hodín vo vzduchu môže podľa skúseného pilota spomaliť reakcie či viesť k vynechaniu niektorých z povinných úkonov.

„Človek sa necíti komfortne, to je prvá vec. Môže urobiť chyby, zabudnúť na nejaké úkony, nehovorím, že to musí byť hneď fatálne, pretože v kabíne je nás viac. Okrem toho vždy, keď niekto letí po dlhej prestávke, tak letí s kolegom, ktorý tú prestávku nemal, ale nikto nemôže povedať jednoznačne, že aj toto nemôže byť dôvod na väčšiu fatálnu chybu,“ uvažuje.

Pokiaľ ide o ďalší Airbus A319, ktorý má pribúdnúť v letke ministerstva vnútra, ten je starý 15 rokov. Rezort zaň podľa zmluvy so spoločnosťou Comlux zaplatí presne 34 990 000 eur. Podľa hovorcu Lazarova stroj pôvodne slúžil francúzskej vládnej letke a naposledy s ním lietal francúzsky prezident Jacques Chirac. Lietadlo príde na Slovensko v polovici budúceho roka.

„Mohli sme ho kúpiť aj budúci rok, kedy sa končí životnosť Tupolevu TU-154M, ale vzhľadom na to, že prišla dobrá ponuka a podarilo sa nám dodatočne znížiť cenu o milión eur, rozhodli sme nákup uskutočniť v tomto roku,“ vysvetlil Lazarov.

Nalietané hodiny strojov letky ministerstva vnútra

rok/lietadlo 2015 2016 Tu –154M 293 hodín 245 hodín Jak-40 OM- BYL 428 hodín 326 hodín Jak- 40 OM-BYE 65 hodín vyradený z prevádzky Airbus A319 – 260 hodín Fokker 100 – 60 hodín

Airbus má kapacitu 90 miest, zdravotnícku konfiguráciu na 6 lôžok a rovnaké motory ako ten, ktorý letka už využíva od júna. „Týmto nákupom sme ukončili obnovu lietadlovej časti Leteckého útvaru ministerstva vnútra, pričom v prípade Fokkerov ide o investíciu na 10–15 rokov, v prípade Airbusov na 30 rokov,“ doplnil Lazarov.

Druhý Fokker je po generálnej oprave a súčasťou letky by sa mal stať po novom nátere do konca januára. V marci sa potom končí životnosť aj druhému lietadlu JAK.