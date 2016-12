Prezident porušil dohodu o sudcoch, tvrdí koalícia

Dohoda vraj mala spočívať v tom, že hlava štátu vymenuje niektorých navrhnutých kandidátov za sudcov a vládna koalícia zase pripraví návrh zákona, aby aj prezident mohol navrhovať ústavných sudcov. Prezident však o žiadnej dohode nehovorí. Trvá na tom, aby mu parlament predložil takých kandidátov na ústavných sudcov, z ktorých si bude môcť vybrať vyhovujúcich.

Predseda parlamentu Danko minulý týždeň povedal, že prezident takúto džentlmenskú dohodu porušil. „Do štátnych pozícií sa dostávajú ľudia, ktorí neboli líznutí politikou. Politická skúsenosť chýba aj Kiskovi. Keby prešiel tortúrou straníckosti, netrúfol by si nevymenovať ústavných sudcov,“ uviedol Danko pre agentúru Sita.

Andrej Kiska viackrát vysvetlil, na základe akých kritérií bude vymenúvať sudcov Ústavného súdu, pripomenul jeho hovorca. „To povedal aj predstaviteľom koalície. Musia to byť najlepší z najlepších. Prezident stále čaká, že mu takých kandidátov parlament navolí a on si z nich bude môcť vybrať,“ uviedol hovorca hlavy štátu Roman Krpelan.

Existenciu spomínanej dohody s prezidentom potvrdil aj predseda Mostu-Híd Béla Bugár. „Mali sme určitú dohodu. Keby bola akceptovaná, dnes by bol na stole zákon, ktorý by riešil voľbu ústavných sudcov kombinovaným spôsobom. Zároveň by rozšíril počet ústavných sudcov,“ povedal Bugár pre agentúru Sita. Sudcov by podľa neho navrhovala Národná rada, prezident a Najvyšší súd.

„Na budúci rok už mohla byť iná situácia. Keď sa však niekto zaštorcuje, tak je to potom napätie a to je zle,“ vyhlásil Bugár. Podľa jeho slov by v prípade dodržania dohody nenastali súčasné problémy s vymenovaním ústavných sudcov. Teraz vraj musia počkať na to, čo povie Benátska komisia. "Tá nemôže síce nič prikázať, ale je dôležité, čo povie,“ doplnil Bugár.

Dohodu s prezidentom o ústavných sudcoch potvrdil aj predseda poslaneckého klubu Smeru Martin Glváč. „Premiér nás informoval, že existuje dohoda medzi koalíciou a prezidentom ohľadom ústavných sudcov,“ reagoval.

Prezident požiadal o právne stanovisko Benátsku komisiu, Danko Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Benátska komisia však už raz v tejto veci stanovisko dala. Stalo sa tak pred dvomi rokmi a obrátil sa na ňu vtedajší minister spravodlivosti Tomáš Borec. V tom čase sa riešil spor, či Kiska ako novozvolený prezident môže odmietnuť prijať zloženie sľubu sudcov, ktorých vymenoval jeho predchodca Ivan Gašparovič.

Vo svojich odpovediach komisia tiež konštatovala, že naša ústava neoprávňuje novozvoleného prezidenta odmietnuť všetkých kandidátov, ktorých zvolil parlament. Prezidentov hovorca však tvrdí, že táto odpoveď sa súčasnej situácie netýka.

Prezident odôvodňuje svoje odmietnutie vymenovať zvolených kandidátov na sudcov napríklad tým, že pred svojím zvolením sa nezaujímali o ústavné právo. Ústavný právnik a poradca premiéra Fica Eduard Bárány hovorí, že prezident má ústavnú povinnosť vymenovať sudcov, a keďže zvolení kandidáti spĺňajú zákonné podmienky, musí si z nich vybrať.