Sviatočnú lyžovačku nepokazí ani oteplenie

Na svahoch je 30 až 50 cm snehu, niekde aj viac. Podklad je dobre premrznutý a tvrdý. Dobrý nástup decembrovej lyžovačky by nemalo pokaziť ani vianočné oteplenie so zmiešanými zrážkami. „Oteplenie síce bude a bude aj citeľné, ale nebude dlho trvať. Bude to otázka sviatočných dní a už prvý pracovný deň v budúcom týždni sa začne opäť ochladzovať a zase sa k nám dostane síce suchší, ale studený vzduch a určite do tých oblastí, kde sú lyžiarske strediská, sa vráti aj mráz,“ hovorí klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu Pavol Faško.

Do štvrtka sa lyžovalo v 60 lyžiarskych areáloch a postupne pribúdajú ďalšie. „Lyžovať sa bude naprieč celým Slovenskom – napríklad 10 až 50 cm snehu je na Chopku, 80 až 100 cm na Roháčoch – Spálenej, do pol metra snehu hlási Štrbské Pleso, Telgárt, Vyšná Boca a Litmanová, 50 až 70 cm snehu je v Jasenskej doline a 40 až 60 cm vo Vrátnej v časti Paseky a v oravských strediskách Ski Krušetnica a Ski Zábava – Hruštín,“ uviedla Ľubica Styková z Holidayinfo.sk.

Pridá sa tiež Mýto pod Ďumbierom, kde plánujú otvoriť zimnú lyžiarsku sezónu 25. decembra. A keďže inverzné počasie stredisku prialo aspoň mrazivými teplotami, mohli chýbajúci prírodný sneh nahradiť technickým. „Napríklad v stredu sme mali na kopci mínus 9 stupňov, takže máme takmer ideálne podmienky na zasnežovanie. Do 23. decembra chceme zasnežovať, potom ešte dokončíme úpravu svahu, tak aby sme na začiatok sezóny pripravili dobré lyžiarske podmienky,“ hovorí František Čáp zo Ski centra Mýto pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách, kde je 40 cm snehu.

Predchádzajúci víkend sa lyžovalo aj v nižšie položenom stredisku v obci Čechy, ktoré prevádzkuje obec. Horná časť vleku sa nachádza vo výške len 200 metrov. V juhovýchodnej časti okresu Nové Zámky prírodný sneh nemajú, svah je však technicky zasnežený. „Máme zhruba 30 – 40 cm snehu. Pokiaľ to počasie dovoľuje, dosnežujeme. Dôležité je, aby nám nepršalo,“ hovorí starosta obce Jozef Baranovič. Dúfa, že lyžovať sa bude dať aj cez vianočné sviatky, pretože posledných osem rokov to podmienky neumožňovali.

Mnohé strediská sú už otvorené každý deň, takmer v polovici je aj večerné lyžovanie. Niektoré však na Štedrý deň budú v skrátenej prevádzke. Vianočné sviatky sú začiatkom top lyžiarskej sezóny, znamená to, že ceny vo väčšine stredísk sa po 25. decembri za skipasy zvýšia (pri celodennom lístku cca o 1 euro až 10 eur, tam, kde v úvode sezóny lyžovali za symbolické ceny, aj o viac). Na Silvestra sa vo viacerých strediskách pripravuje silvestrovský program s ohňostrojom a nočnou lyžovačkou, napríklad vo Veľkej Rači a Valčianskej doline, na Táľoch spestria zimné prázdniny animáciami a súťažami.