Situácia v školstve sa nezlepšuje, tvrdí hlavná inšpektorka

V tomto kontexte je podľa Kalmárovej dobré, že sa našla skupina ľudí, ktorá mala odvahu a vypracovala súbor cieľov, kam má regionálne školstvo kráčať. „Myslím, že ľudia v skupine si dobre uvedomovali riziko, ktoré tým na seba prevzali. To riziko pramení z našej národnej črty – kritizovať za každú cenu a neponúknuť nič lepšie. Treba si uvedomiť, že veci zašli tak ďaleko, že sa úplne nestretávajú predstavy o tom, čo treba zmeniť a prečo to treba zmeniť, kto a ako tie zmeny má vykonať. To však ešte neznamená, že rozbijeme prvý koncept, ktorý ukazuje cestu von z problémov," uviedla Kalmárová.

Za kľúčový prvok materiálu považuje orientáciu všetkých edukačných procesov na naplnenie identifikovaných možností a potrieb jednotlivých žiakov.

Ministerstvo školstva predložilo na jeseň na odbornú diskusiu ciele Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktoré sa týkajú regionálneho školstva aj vysokých škôl. Cieľom je predstaviť odbornej verejnosti základný rámec pripravovaných zmien v oblasti výchovy a vzdelávania, začať odbornú diskusiu a získať spätnú väzbu vo forme konkrétnych podnetov. Tím poradcov ministra školstva ponúkol na odbornú diskusiu ciele, ktoré rámcujú novú podobu vzdelávania do budúcna. Návrhy opatrení na dosiahnutie predstavených cieľov rozpracujú až na základe spätnej väzby z konzultačného procesu. Rezort školstva predpokladá, že národný program predložia na rokovanie vlády a následne do NR SR v prvom štvrťroku budúceho roku.