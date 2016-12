Rezort obrany plánuje zriadiť penzión pre vojnových veteránov

Ministerstvo preto už pripravilo novelu zákona o vojnových veteránoch a návrh vykonávacieho predpisu, ktoré už boli posúdené v rámci vnútrorezortného pripomienkového konania. Materiály budú predložené na rokovanie kolégia ministra obrany v prvom polroku 2017 a nasledovať bude ďalší legislatívny proces s predpokladanou účinnosťou novely od 1. januára 2018, upresnila

Hovorkyňa ďalej vysvetlila, že inšpiráciou pre zriadenie penziónu pre vojnových veteránov je systém starostlivosti o vojnových veteránov ako súčasť sociálnej politiky vyspelých krajín sveta, čo platí pre členské krajiny NATO ako aj krajiny s bohatou vojenskou tradíciou a dlhodobou tradíciou starostlivosti o vojnových veteránov. Do penziónu pre vojnových veteránov bude možné primárne prijať vojnového veterána spolu s manželkou alebo družkou (manželom alebo druhom). V prípade nenaplnenia ubytovacích kapacít vojnovými veteránmi by podľa plánov ministerstva obrany mohli prijať do penziónu aj bývalých vojakov – poberateľov výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, dodala.

V súčasnosti existuje viacero variantov, kde by mohol byť takýto penzión zriadený. Vo všetkých sa uvažuje o prebudovaní už existujúceho objektu, dodala.