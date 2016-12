Drucker sa s lekármi zatiaľ nedohodol

Minister Tomáš Drucker spresnil, že o poplatkoch hovoria vo dvoch rovinách. Jedna sa týka služby, ktorá nesúvisí s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, v druhej zas ide o doplatok, takzvanú priamu platbu, v dodatočných poordinačných hodinách. „Ak dnes lekár šesť hodín vyšetruje, tak sú pacientom bezodplatne k dispozícii, nikomu z nich neuberáme. Ale sú tu, povedzme, ešte extra hodiny, za ktoré si pacient môže priplatiť,“ vysvetlil Drucker.

Podľa neho to závisí od lekárov, či chcú také extra hodiny vytvoriť, a tiež od pacientov, či budú na extra časy chodiť. Drucker hovorí, že lieky predpísané mimo ordinačných hodín budú chorým hradené poisťovňami.

Ambulantní lekári nesúhlasia s objednávaním po ordinačných hodinách. „Lekári by si mali na objednaných pacientov za poplatok vyčleniť počas ordinačných hodín konkrétne časové úseky. Mimo nich by prijímali pacientov bez objednania,“ vysvetlil prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth. Čo sa týka výšky poplatku, tá by sa podľa neho mala pohybovať okolo piatich eur, závisieť to bude aj od regiónu.

Na ošetrovanie mimo ordinačných hodín im podľa šéfa súkromných lekárov nestačia limity od zdravotných poisťovní. Už teraz ich, prevažne špecialisti, vyčerpajú aj v polovici mesiaca. Doktori potom vyšetrujú na náklady ambulancií, čo pre nich znamená finančnú stratu. Ak by mali liečiť chorých po skončení ambulovania, strata by len narástla.

V prípade, že by mali lekári pracovať po ordinačných hodinách, musel by si pacient zaplatiť celé vyšetrenie. A to by podľa Šótha stálo viac ako päť eur. „Vychádzalo by sa z katalógu výkonov, záležalo by, o aké vyšetrenie ide, akými prístrojmi, koľko zdravotníckeho materiálu sa minie, orientačne môžem povedať, že by mohlo ísť o sumu 50 eur,“ doplnil s tým, že na priame platby fungujú viaceré súkromné zdravotnícke centrá.

Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová tvrdí, že verejnosť je pri poplatkoch za prednostné vyšetrenie rozdelená na dve skupiny. „Časť chce ich návrat, ale tak, aby boli ekonomicky únosné. Potom je tu skupina dôchodcov, ekonomicky slabších skupín, ktorí sa s poplatkom nestotožňujú, nemajú ho z čoho platiť,“ povedala Lévyová.

Vyšetrovanie za primeranú sumu po ordinačných hodinách by podľa nej privítalo viacero pacientov, pretože by nemuseli odchádzať z práce. Ide hlavne o mladších a ekonomicky aktívnych. Na priamu platbu, ktorá by bola vyššia, by mnohí nemali peniaze. Je to podľa nej na diskusiu zainteresovaných strán. Pacientsku asociáciu ministerstvo neprizýva na rokovania. Lévyová by to chcela zmeniť. Dúfa, že v januári na ďalšom stretnutí by už nemuseli chýbať. Asociácia apeluje na to, aby sa stanovila horná hranica poplatkov. „Prieskumy uvádzajú strop päť eur. Podľa nášho vyšlo, že pacienti sú ochotní za prednostné ošetrenie zaplatiť najviac 7,70 eura,“ uviedla Lévyová.

Poplatok za prednosť zrušil parlament, v ambulanciách sa nevyberá asi rok. Pacienti poukazujú na to, že aj tak je v úhradách chaos. „Nemôžeme sa tváriť, že sa poplatky nevyberajú, pretože ich lekári inkasujú aj dnes a pacienti nevedia, za čo majú platiť,“ pripomenula šéfka pacientskej asociácie.

Novelu zákona o poplatkoch by chcel Drucker predložiť na vládu vo februári budúceho roka. Pri znovuzavedení prednostného ošetrenia sa opiera o prieskum Národného centra zdravotníckych informácií. Podľa neho viac než 70 percent je ochotných si za takúto službu zaplatiť.

Minister doplnil, že primárnym účelom je ochrana pacienta, ktorý často zápasí s tým, že musí v ambulancii platiť nejaké úkony. Príčinou sporov sú podľa neho aj subjekty, ktoré prevádzkujú objednávací systém pre lekárov. Cez ne si dnes pacienti hradia objednaný termín. Novela by mala takýmto praktikám zabrániť.