Sudcov budú vyberať hromadným konkurzom

Predsedníčka Súdnej rady Jana Bajánková upozornila, že množstvo spisov, ktoré leží na súdoch, je alarmujúce. Len vlani prišlo na 62 všeobecných súdov vyše 1,3 milióna vecí. „Pri nezmenenom počte zamestnancov v súdnictve je tento stav nezvládnuteľný,“ hovorí.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most – Híd) pripúšťa, že sto miest sudcov je neobsadených. Po personálnom audite, ktorého výsledky budú známe koncom roka 2017, bude podľa nej jasné, koľko sudcov, vyšších súdnych úradníkov a iných zamestnancov justície je reálne potrebných.

V súčasnosti obsadenie miesta sudcu trvá po zavedení bezpečnostných previerok deväť mesiacov až rok. Rezort preto pripravuje rýchlejší model centrálneho hromadného výberového konania, vďaka ktorému budú kandidáti vybratí vopred a Súdna rada ich bude predkladať prezidentovi na vymenovanie podľa toho, ako sa budú uvoľňovať sudcovské miesta, priblížila Žitňanská. „Môžeme hovoriť o tom, že začneme vyberať skôr, než sa uvoľní voľné miesto sudcu a budeme mať kandidátov pripravených,“ povedala. Ministerka verí, že v priebehu zimy predloží konkrétny návrh.

Združenie sudcov Slovenska má k novému modelu podmienku, ktorá sa týka obmedzenia vplyvu politikov. „Vo výberových komisiách sa musí dôsledne zachovať prevaha členov, ktorí sú nominovaní sudcami, najmä Súdnou radou a sudcovskými radami,“ uviedol predseda združenia Juraj Sopoliga.

Prezidentka združenia sudcov Za otvorenú justíciu Katarína Javorčíková hovorí, že súhlasia so zámerom úplne zmeniť spôsob výberových konaní a centralizovať ich na celorepublikovej úrovni. „Pre obsadenie voľných miest sudcov by mohla byť vytvorená databáza úspešných kandidátov z výberových konaní, z ktorých by Súdna rada podľa stanovených kritérií vybrala hneď po uvoľnení sudcovského miesta,“ pripomenula Javorčíková.

Dnes je v justícii 1 468 sudcov, z toho 1 350 aktívnych, 948 vyšších súdnych úradníkov a 4 340 ďalších zamestnancov. Prax na 54 okresných súdoch je taká, že každý sudca má k dispozícii jedného vyššieho súdneho úradníka. Na ôsmich krajských súdoch je ich menej. Tam na jedného vyššieho súdneho úradníka pripadajú až traja sudcovia.