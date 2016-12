Rezort školstva odníme Akadémii médií práva v magisterských programoch

Informovalo o tom ministerstvo školstva cez svoj komunikačný odbor s tým, že vysoká škola bude mať voči zapísaným študentom povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona, a to, že škola musí pre existujúcich študentov tohto študijného programu zabezpečiť možnosť pokračovať v štúdiu podľa iného akreditovaného študijného programu rovnakého stupňa v študijnom odbore, ktorý je totožný s pôvodným alebo je čo najbližší pôvodnému. Ak to nie je možné, vysoká škola je povinná v spolupráci s ministerstvom hľadať také možnosti na iných vysokých školách.

Akadémia médií má v súčasnosti akreditované bakalárske študijné programy Marketingová komunikácia v dennej aj externej forme, ako aj bakalárske študijné programy Mediálna komunikácia tiež v dennej aj externej forme štúdia. Okrem toho má tiež akreditované magisterské študijné programy Mediálne štúdiá v dennej a externej forme štúdia. Spolu ide o šesť akreditovaných študijných programov. V prípade bakalárskych študijných programov ide o priznané práva, v prípade magisterských študijných programov však ide o pozastavenú platnosť priznaných práv. Vysoká škola po pozastavení platnosti práv podala v zákonom stanovenom čase, čiže do jedného roka od pozastavenia práv, správu o výsledku prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov. Akreditačnej komisii ju zaslala 21. júna. Komisia však aj tak uviedla, že škola nie je spôsobilá uskutočňovať tento program.

Ak vysoká škola v čase akreditácie nespĺňa kritériá uplatňované pri posudzovaní spôsobilosti a doteraz mala priznané zodpovedajúce práva, minister podľa zákona pozastaví ich platnosť a vyzve vysokú školu, aby neodkladne prijala opatrenia na odstránenie nedostatkov a do jedného roka podala správu o ich výsledku. Zároveň požiada Akreditačnú komisiu, aby zabezpečila overenie výsledku opatrení návštevou na vysokej škole. Ak vysoká škola nedostatky odstránila a spĺňa požadované kritériá, minister po vyjadrení Akreditačnej komisie obnoví platnosť priznaných práv. V opačnom prípade ich však práva odníme.

Na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie by mali Akadémii médií zároveň pozastaviť platnosť priznaných práv v jej štyroch bakalárskych študijných programov. Podľa zákona má teraz vysoká škola možnosť zaslať k vyjadreniu Akreditačnej komisie pripomienky, pričom táto lehota momentálne plynie. Ak by aj platnosť práv v bakalárskych programoch pozastavili, stále to znamená, že vysoká škola bude mať tieto práva priznané. Študenti v týchto programoch teda môžu naďalej študovať, no škola nebude môcť odo dňa nadobudnutia platnosti rozhodnutia prijímať nových študentov.