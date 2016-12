Anketa Pravdy: Čo čakáte od roku 2017?

Monika Kompaníková, spisovateľka

Teším sa na premiéru celovečerného filmu režisérky Ivety Grófovej na motívy môjho románu Piata loď a teším sa na ďalšie a trochu prepracované vydanie knihy. Neviem, či sa prekrásne rekonštruovaná žilinská synagóga dočká aj oficiálneho otvorenia, keďže funguje aj počas rekonštrukcie, no ak aj nie, pre mňa je jej dokončenie určite najväčšou udalosťou. Ak by sa k všetkým novým stavbám, rekonštrukciám, verejným priestorom pristupovalo s rovnakým zapálením, citom, nápadmi a odbornosťou, transparentne, s rešpektom voči prostrediu, s dlhodobou víziou – ako to robili Fedor Blaščák, Marek Adamov a ďalší ľudia zo žilinskej Stanice Záriečie a Novej synagógy/kunstha­lle, tak by táto krajina vyzerala úplne inak. Na Slovensku ojedinelý príklad, ako sa dajú zdolať aj veľké výzvy.