Anketa Pravdy: Aký bol váš rok 2016?

Marek Ormandík, maliar

Január začal uvedením do života Sorokinovej knihy Rad, ktorá obsahuje aj moje ilustrácie (preklad Ján Štrasser, vydavateľstvo Petrus). Počas celého roka som pracoval na ďalšej publikácii, ktorá vyšla len prednedávnom – Piesnenie (Slovart). Je to výber z piesňových textov Milana Lasicu komentovaný mojimi obrázkami. Veľmi sa z tejto knihy teším. S Milanom L. a tiež Petrom Lipom som spolupracoval aj na platni Podobnosť čisto náhodná (Pavian records). Dvetisícšestnásty bol pre mňa ale najmä rokom veľkých plátien. Kolekciu obrazov V.L.K. som prezentoval v krásnej stupavskej synagóge. Samostatne som vystavoval v Mestskej galérii v Levoči a v Klein House v srbskej Subotici. Ešte stále prebieha rozsiahla expozícia mojej tvorby Stôl a Plot v bratislavskej ZOYA Gallery. Zaujímavá bola pre mňa aj účasť na spoločnej, česko–slovenskej výstave Ornament masy v Nitre. Veľa som maľoval, aj naživo na koncertoch projektu Hrana či so skupinou Talent transpot. Spokojný som aj v súkromí. Rodina zdravá. Synom aj mojej panej sa darí. Mám z nich radosť. Aj z priazne priateľov. Len nech to tak ešte chvíľu zostane. Keď to teraz vidím zhrnuté, aký som mal rok, musím sa opraviť. Ďakujem, výborný.