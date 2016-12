Víchrice prestanú, vystrieda ich mráz

Po vianočných sviatkoch začal fúkať nepríjemný vietor, ktorý na Slovensku nebol taký silný ako napríklad v Dánsku, na Britských ostrovoch, v Nemecku či Holandsku. U nás ho pocítili napríklad na Záhorí a bratislavskej Kolibe, kde namerali rýchlosť vetra 65 km za hodinu, v Nitre 68 km za hodinu a v Hurbanove dokonca až 83 km za hodinu, čo v meteorologickej stupnici znamená víchricu.

Najsilnejší bol vo vysokých horských polohách. Na Chopku večer a v noci na utorok fúkal rýchlosťou 115 km za hodinu, na Lomnickom štíte v nárazoch až 144 km za hodinu, čo už je sila orkánu. Spôsobil to veľký rozdiel medzi tlakovou nížou a tlakovou výšou, ktoré sa pohybujú nad Európou.

„Nad Atlantickým oceánom sa teraz presúva ponad Severné more cez Škandináviu ďalej do Ruska veľmi hlboká tlaková níž, volá sa Barbara. Spolu s ňou však existuje aj tlaková výš, ktorá je nad Azorskými ostrovmi. Medzi nimi je veľmi veľký tlakový rozdiel. Na Slovensku to okrem silného vetra spôsobilo aj ochladenie, začal k nám prúdiť studený vzduch priamo zo severu,“ povedal Pavol Faško, klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu.

„Severák“ by mal fúkať do Silvestra, tesne pred posledným dňom tohto roka by malo prúdenie studeného vzduchu prestať. Počas víkendu opäť zaveje teplejší vzduch a znova môžu vznikať inverzie. „To znamená, že v nižších polohách bude na Silvestra a Nový rok hmlisto,“ pripomenul Faško.

Studený vzduch, ktorý k nám preniká zo severu, je ťažký, a preto sa v kotlinách, dolinách a nížinách zrejme udrží. Mráz tam môže pretrvávať, najmä keď sa vytvorí inverzia a v týchto polohách nebude svietiť slnko. Mrazy by mali byť silnejšie ako pred Vianocami.

V lokalitách, kde je snehová pokrývka, určite klesnú pod mínus 15 stupňov. Biela farba snehu totiž odráža slnečné žiarenie a vzduch nad ňou sa preto neohrieva. V noci sa ešte viac ochladzuje. Toto ochladzovanie nemôže byť kompenzované teplom, ktoré je pod zemským povrchom, pretože sneh pôsobí ako izolant.

Čo sa týka napadaného snehu, na Slovensku sú momentálne veľké kontrasty. Niekde ho vôbec nie je, inde je situácia opačná. Najviac nasnežilo na Lomnickom štíte, vrstva snehu tu v utorok dosahovala 148 cm. Na Štrbskom Plese je ho takmer pol metra. Napríklad v Medzilaborciach namerali 27 cm, čo je dosť na oblasť v nadmorskej výške necelých 330 metrov.

Na Chopku je 24 cm, v Oravskej Lesnej 31 cm. Snehová pokrývka je aj na Zamagurí, v dolinách Levočských vrchov, severne od Prešova a Vranova nad Topľou, tam všade môžu byť silnejšie mrazy.

Obrovské rozdiely v susediacich tlakových výšach klimatológ pripisuje aj globálnemu otepľovaniu. Súvisí to s tým, že zle zamŕza západná časť Severného ľadového oceánu. Tam, kde mal byť v tomto období ľad, je stále len voda.

„Aktívny povrch je iný, aký by v tomto čase mal byť. To má podľa mňa vplyv na to, ako sa vyvíjajú tlakové útvary, ktoré postupujú z Atlantického oceánu smerom do vnútrozemia. Normálne by mali postupovať po inej dráhe, nie až tak veľmi na severe,“ zdôraznil Faško.