Salinger je od Vianoc na slobode. Dostal náramok

Uplynul mu totiž 13-ročný trest za výbuch telefónnej búdky, ktorý pred 18 rokmi zabil v centre Žiliny troch nevinných ľudí. Salinger je na slobode monitorovaný elektronickým náramkom.

Na žilinskom súde sú pojednávané ešte dve ďalšie trestné veci, v ktorých je obžalovaný. Vražda bieleho koňa z roku 1998 a výbušnina nastražená pred nočným klubom, ktorá mala v roku 1997 zabiť niekdajšieho bosa podsvetia prezývaného Gorila.

„V týchto veciach bude prokuratúra skúmať možnosť uloženia výnimočného trestu,“ informoval hovorca Krajskej prokuratúry v Žiline Milan Cisarik. Podľa zákona platného v období spáchania trestného činu výnimočným trestom môže byť 15 až 20 rokov väzenia alebo doživotie.

Salinger bol pred dvoma mesiacmi odsúdený za výbuch telefónnej búdky na 13 rokov za mrežami. Vinu za tento skutok spočiatku odmietal, napokon sa priznal a ľutoval ho. „Za seba samého chcem vyjadriť obrovskú ľútosť za tragédiu, ktorá sa stala. Ospravedlňujem sa všetkým. Žiť s tým každý jeden deň je pre mňa niečo, čo sa nikdy nenaučím, čo je v porovnaní s ich stratou a utrpením neporovnateľné,“ uviedol okrem iného v záverečnej reči v októbri 2016.

Po vyhlásení rozsudku sa neodvolal, dokonca ho označil za spravodlivý. Keby sa odvolal, verdikt by ešte nebol právoplatný a zrejme by ani nemohla uplynúť doba, za ktorú si v podstate trest odsedel. Dostal súhrnný trest, to znamená, že mu do 13 rokov bol započítaný čas už strávený vo väzbe. V nej už bol dlhšie, nielen pre výbuch búdky, ale aj za ekonomickú trestnú činnosť.

S prepusteným mužom sú spájané viaceré zločiny páchané podsvetím na konci minulého storočia. Žilinská polícia mu ich pripísala hneď niekoľko. Odsúdený bol len za ekonomickú trestnú činnosť a telefónnu búdku, pod ktorou vybuchol danubit, ten tam pripravila pätica mužov.

Súdený bol aj za vraždu bieleho koňa Štefana Gažura, sudca ho však v roku 2010 ako nevinného oslobodil. Polícia postavila dôkazy na svedkovi, tie však boli aj znalecky vyhodnotené ako nedôveryhodné.

Dve trestné veci sú stále na súde, z obavy, aby prepustený muž neušiel, požadoval krajský prokurátor väzbu. „Súd na základe návrhu prokurátora skonštatoval existenciu dôvodov väzby u obžalovaného, rozhodol však o nahradení väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka s využitím technických prostriedkov na monitorovanie jeho pobytu,“ doplnil Cisarik.

Okrem probačného úradníka na neho dohliada aj polícia. Tá kontroluje jeho pobyt vďaka elektronickému náramku. Salinger má zákaz vycestovať do zahraničia aj opustiť Žilinský kraj. Prokurátor rozhodnutie sudcu akceptoval.