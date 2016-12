Bývalý vyšetrovateľ Ševčík: Černák má na svedomí viac obetí

Černák sa po rokoch mlčania začal vyjadrovať pre médiá, napísal knihu. Ako si to vysvetľujete?

Ozval sa, a to veľmi sofistikovane a účelovo. Mlčanie mohol prelomiť už počas vyšetrovania. Ale on to neurobil, len skúšal a taktizoval. Dnes využíva túžbu novinárov po senzáciách. Niektorí zverejňujú to, čo potrebuje, čím sa mu darí ovplyvňovať verejnú mienku vo svoj prospech a môže manipulovať aj orgány činné v trestnom konaní. Pozná niekto jeho duševné rozpoloženie, psychologický profil, možnosť resocializácie (nápravy) a možnosť recidívy? Vieme, prečo zrazu tak ochotne rozpráva?

Černák pozná celý priebeh trestného činu, vie si spočítať živých a mŕtvych, spolupáchateľov a prítomné osoby. Môže režírovať, kombinovať. Bol by som obzvlášť opatrný pri hodnotení dôkazov, ktoré mi predloží tento kajúcnik.

Vybavuje si účty s tými, ktorí ho poslali za mreže?

Myslím si, že je to pomsta. Týmto spôsobom chce zastrašiť a odradiť ďalších možných svedkov.

Ako dlho ste vyšetrovali trestnú činnosť, ktorú páchal Černák a jeho komplici?

Na Černákovi sme pracovali niekoľko rokov. Vyšetrovanie bolo náročné, ale aj napriek tomu precízne a dôsledné. Veď po asi dvadsiatich rokoch sme našli nielen telá obetí, ale aj DNA poškodených na mieste činu.

Všetci svedkovia a poškodení, ktorí vo veci vypovedali, boli podrobne vypočutí. Boli to spontánne výpovede, doplnené množstvom otázok nielen od vyšetrovateľov, ale aj od prokurátorov a obhajcov obvineného Černáka. Každá výpoveď bola podrobne analyzovaná a na jej základe bolo stanovených mnoho ďalších úkonov, ktoré túto výpoveď verifikovali, prípadne vyvrátili.

Špecializovaný tím mal len 10 ľudí, tvorili ho dvaja vyšetrovatelia a 8 operatívnych pracovníkov, ktorí sa navzájom poznali a dôverovali si. Najväčšou devízou tohto tímu boli najlepší operatívci, špička slovenskej kriminalistiky, ktorí poznali tie najhoršie 90. roky slovenskej mafie.

Objasnených je desať vrážd, na svedomí by mal mať podľa prokuratúry ešte ďalších 21?

Môžem sa vyjadriť len k objasneným a odsúdeným skutkom. Nie som oprávnený vyjadrovať sa k ďalšiemu vyšetrovaniu. Už vôbec nie k operatívnym informáciám. Bolo by to neprofesionálne a porušil by som mlčanlivosť.

Prečo sa spočiatku vyšetrovala len ekonomická trestná činnosť Černáka?

Vždy sa začína s tým, čo máte v ruke. V roku 1997 sa začalo ekonomickou trestnou činnosťou, pri ktorej sa otvorila aj vražda poľského občana. Tam sa Černákovi a celej skupine jasne ukázalo, že nestoja nad zákonom, ako si to dovtedy mylne mysleli.

Neochránil ich nikto, nepomohli ani tie deklarované kontakty na políciu, prokuratúru, súdy a politikov. Prečo sa o týchto kontaktoch doteraz nevyjadril? Prečo sa im nevenoval vo svojej knihe? Vtedy sme zadržali celú skupinu, vrátane Miloša K., Jána K., bratov I., policajta K. a ďalších členov. Všetci boli právoplatne odsúdení, svoje si odsedeli. Nepomohli im žiadne známosti.

Takže aká beztrestnosť? Aká náprava nastala u neho ? Napríklad organizovaním vraždy Mariána Karcela spoza mreží? Robil si niekto štatistiku trestnej činnosti pred a po rozložení skupiny okolo M. Č.? Mali by sme sa zamyslieť, koľko ľudí zomrelo v tom období násilnou smrťou a ako sa demonštrovala sila a neohrozenosť.

Viete koľko času, síl a prostriedkov stálo spoločnosť toto vyšetrovanie? A zrazu tu odsúdený ide spochybňovať nielen proces, ale celý systém, ktorý mu podľa neho ublížil. Napíše knižku, v ktorej sa snaží očistiť a urobiť zo seba mučeníka. Ale nezachytil som, že by sa ospravedlnil matkám po obetiach, že by ich nejako odškodnil, a tak ukázal snahu o nápravu svojho zvráteného života.

Špeciálny tím na vyšetrovanie vrážd vznikol až neskôr.

Pred jeho prepustením z výkonu trestu odňatia slobody za ekonomickú trestnú činnosť bol zriadený špecializovaný vyšetrovací tím, ktorý začal pracovať na jeho násilnej trestnej činnosti. Všetci sme vedeli, čo má ten človek za sebou a čo by znamenalo jeho prepustenie na slobodu.

V mnohých prípadoch sme začali z ničoho. Napríklad vražda Šíposa a spol., vražda Filipa, tam nebol vyšetrovací spis, tam boli len pátracie zväzky po nezvestných osobách. Ale postupným skladaním črepín sme sa dostali až k úplnému zloženiu celej skladačky.

Čo viedlo k tomu, aby jeho komplici začali hovoriť?

Dôkazná situácia. Nazbierate množstvo čiastkových dôkazov a v konečnom dôsledku vyskladáte kompletnú mozaiku. Pomohol nám aj zákon – korunný svedok, podmienečné odloženie trestného stíhania. Napokon aj každý znalec z 90. rokov vie, čo by znamenalo prepustenie M. Č. na slobodu. Každý si vedel vyhodnotiť svoje pôsobenie v tejto skupine. Ale túto otázku by bolo vhodné položiť samotným svedkom.

Koľko obetí má na svedomí?

Určite viac, než za ktoré je odsúdený.

Je šanca, že bude zo všetkých vrážd usvedčený?

Myslím si, že z veľkej časti áno.

Môže sa Černák dostať spoza mreží?

Hypotetická otázka. Zákon niečo také pripúšťa. Všetko však má svoj zákonný postup. Keď bude vyšetrený znalcami psychiatrami a psychológom a oni zodpovedajú na základné otázky, týkajúce sa recidívy a resocializácie, tak sa tým bude zaoberať súd. A ten bude brať do úvahy všetko, aj počet trestných činov, počet obetí, pohnútky, spôsob vykonania trestných činov a pod. Jeho trestná činnosť nie je vražda v afekte. A nebola len jedna. Na to treba tiež pamätať.

Chce teraz presvedčiť verejnosť, že sa za tie roky zmenil?

Je to jeho taktika. Nasypať si popol na hlavu, ukázať prstom na iných a odpútať od seba pozornosť. Spochybňovať systém, kriminalizovať ľudí. Šikovné. Treba byť pri ňom obzvlášť opatrný a precízny. Tu platí dvakrát meraj a raz rež. Ja by som meral 3-krát.