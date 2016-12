Matovič: OĽaNO sa na stranu nezmení, bude širokým ľudovým hnutím

„Zmeníme sa na hnutie 21. storočia. Vyjdeme v ústrety ľuďom, ktorí chcú byť s nami v užšom kontakte, ale nebazírujú na tom, aby mali nejakú stranícku knižku,“ uviedol s tým, že to už nie je moderné medzi demokratickými voličmi. „Máme premyslený model, ako to urobíme. Chceme byť také široké ľudové hnutie, kde ľudia budú vedieť, že my sme blízko k ním a oni majú blízko k nám,“ spresnil Matovič. OĽaNO chce mať okresných koordinátorov, ktorí cítia protikorupčne. Ako dodal, OĽaNO postupne svoje štruktúry buduje.

Matovič i napriek oživovaniu hnutia svoje miesto lídra momentálne neplánuje prenechať niekomu inému. „Keď budem mať pocit, že v hnutí vyrástol niekto, kto povedie OĽaNO lepšie ako ja, tak budem prvý, kto bude takú zmenu iniciovať. Zatiaľ sa rysujú celkom zaujímaví ľudia, ktorí v tomto období do parlamentu prišli. Napríklad Veronika Remišová je perfektná politička, ako výborný talent sa ukázal Ján Marosz, ktorý prišiel ako náhradník po odchode Daniela Lipšica. To sú viaceré pozitívne prekvapenia. Poslanec Ján Budaj, myslel som, že to zoberie viac dôchodcovsky a v skutočnosti je to jeden z najaktívnejších poslancov, čo mňa osobne veľmi teší,“ povedal Matovič. „Som rád našej zostave. Gábor Grendel je tiež pozitívne prekvapenie v našom klube,“ uviedol. Podľa neho je hnutie postupne menej o Matovičovi a viac o iných ľuďoch, čo bolo jeho cieľom. „Uvedomujem si, že niekedy ich zatienim tým, že idem na ostrie noža, idem do situácií, v ktorých by sa oni necítili tak autenticky, a potom nevidno ich poctivú mravenčiu prácu, čo ma mrzí, ale zas je to pre nich skúška ohňom či sa napriek tomu dokážu presadiť zaujať médiá a osloviť voličov,“ uzavrel Matovič.