Počas sviatkov Slováci produkujú dvakrát viac odpadu

„Starú elektroniku treba odovzdať do zberného dvora alebo do elektropredajne,“ upozornil Jozef Kozák z organizácie SEWA. Dodal, že väčšie obchody s predajnou plochou nad 400 m2 sú povinné malý elektroodpad prevziať aj bez kúpy nového spotrebiča. Pri kúpe nového spotrebiča prevezme ten starý každá predajňa.

Pri hľadaní miesta, kam umiestniť elektroodpad, môže pomôcť bezplatná mobilná aplikácia Green Bin, ktorá nielenže ukáže najbližšiu elektropredajňu či zberný dvor, ale zároveň aj ich adresu, otváracie hodiny a navigáciu. Počas sviatkov sa vyhadzuje aj oveľa viac obalov, najmä z nápojov a jedál. Systém triedenia v mieste svojho bydliska ľudia zväčša poznajú, počas návštev príbuzných či pobytu na chatách môže byť situácia iná. „V jednom meste sa hliníkové plechovky dávajú do plastov, v inom do zmesového odpadu, podobné rozdiely platia aj pre nápojové kartóny. Pre bežného občana je to chaos,“ povedal Marek Brinzík z organizácie NATUR-PACK s tým, že aplikácia Green Bin obsahuje aj informácie o systéme triedenia vo všetkých okresných mestách Slovenska.

„Aplikáciu Green Bin si už stiahlo viac ako 2500 ľudí, máme výbornú odozvu,“ konštatovala Jana Ružická z neziskovej organizácie EKOrast. Aplikácia Slovákom od marca pomáha, ako triediť odpad a do akej farby koša zahodiť plechovku od piva alebo polystyrénový obal z jedla. Ukáže aj to, kde sa nachádza najbližší zberný dvor alebo predajňa, v ktorej môžu odovzdať starú elektroniku alebo lieky po dátume spotreby. Ponúka navigáciu do 237 lekární vo viac ako 100 mestách, kde je možné odovzdať staré lieky či do takmer 200 zberných dvorov, ktoré odoberú stavebný odpad.

„Budeme radi, ak si ľudia aplikáciu stiahnu práve počas sviatkov a do nového roka vykročia aj s jedným ekologicky orientovaným predsavzatím, že budú správne triediť odpad,“ uzavrela Ružická s tým, že každý Slovák vyprodukuje ročne okolo 340 kilogramov odpadu, recykluje však iba približne 26 kilogramov, čo je menej ako 10 percent.

Aplikáciu Green Bin do mobilu alebo tabletu si možno stiahnuť bezplatne cez App Store na https://itunes.apple.com/…id1078743770?mt=8 alebo prostredníctvom Google Play na https://play.google.com/…apps/details?… .