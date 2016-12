Koalícia má hľadať nestraníckeho ombudsmana

Vo vládnej koalícii je o prípadných kandidátoch zatiaľ ticho. Hovorí sa len o tom, že by malo ísť o nestraníckeho kandidáta. Ani v radoch opozície nie je spoločný kandidát zrejmý. Dokonca je otázne, či sa SaS a OĽaNO zhodnú na jednom mene.

V koalícii sa začnú rozhovory o novom verejnom ochrancovi práv až po novoročných sviatkoch. Prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška predpokladá, že každý parlamentný subjekt bude hľadať vlastného kandidáta. „Nejdeme do voľby ombudsmana s tým, že by sme vopred chceli nejaké politické dohody. Necháme priestor politickým stranám, aby prišli so svojimi návrhmi a potom sa bude hľadať dohoda podľa toho, čo prinesie ten-ktorý kandidát,“ uviedol Paška. Šéf poslaneckého klubu Smeru Martin Glváč povedal, že zatiaľ ešte o kandidátovi nehovorili. Myslí si, že by mala vzniknúť dohoda na nestraníkovi. Konkrétnejší nebol ani predseda klubu Mostu-Híd Gábor Gál. „Určite to bude témou koalície, ale nateraz nepadlo žiadne rozhodnutie, aký prístup zvolíme,“ podotkol Gál.

Pokiaľ ide o opozíciu, tá v zákulisí o menách diskutuje. Už dlhšie sa spomína kandidatúra poslanca SaS Martina Poliačika. V prípade jeho zvolenia by sa musel vzdať mandátu v Národnej rade. Samotný Poliačik je pri komentovaní svojej kandidatúry zdržanlivý. „Teraz k tomu nepoviem nič, ale SaS sa určite k tejto veci postaví zodpovedne,“ uviedol včera. Nechcel hovoriť ani o tom, či sa bude môcť oprieť o podporu opozičnej OĽaNO-Nova. „Tieto veci ešte nie sú uzatvorené. Predpokladám, že o tom rokujú vedenia strán,“ dodal.

Poliačik sa dlhodobo venuje ľudskoprávnej agende. V SaS patrí k názorovým oponentom šéfa strany Richarda Sulíka. Kritizoval ho napríklad za jeho postoj k utečencom. V jeseni bol Poliačik prekvapujúco odsunutý na vedľajšiu koľaj. Pôsobil ako tímlíder strany pre oblasť školstva, SaS ho však nahradila novým poslancom Branislavom Gröhlingom.

V kuloároch sa spomína ako kandidátka aj bývalá poslankyňa parlamentu za OĽaNO Helena Mezenská. Denníku Pravda povedala, že niektorí ľudia jej kandidatúru navrhovali, ale nikto oficiálne. „Moja aktivita nie je rozhodujúca. Musí byť širšia vôľa a spoločenská objednávka. Ak by také niečo prichádzalo do úvahy, budem sa tým zaoberať,“ uviedla Mezenská. Poslankyňa OĽaNO-Nova Erika Jurinová reagovala, že ona o Mezenskej nepočula. "Záver ešte nemáme, mená hovoriť nebudeme,“ poznamenala Jurinová. Podľa nej hnutie chce prísť s odborníkom, ktorý nie je poslancom. Či by OĽaNO podporili Poliačika, sa Jurinová nevyjadrila.

Kandidátov na ombudsmana môže navrhnúť najmenej 15 poslancov. Môžu tak urobiť najneskôr do 27. januára. Podmienkou je, aby kandidát mal v deň voľby aspoň 35 rokov, bol bezúhonný, nebol členom politickej strany alebo politického hnutia a mal trvalý pobyt na území SR. Úlohou ombudsmana je vybavovať podnety od občanov a právnických osôb. Môže sa na neho obrátiť každý, kto sa domnieva, že pri rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov štátnej správy alebo samosprávy boli porušené jeho základy práva a slobody. Ombudsman môže vstupovať do objektov orgánov verejnej správy, vyžadovať od nich potrebné doklady, vysvetlenia a klásť otázky ich zamestnancom. Môže sa tiež obrátiť na Ústavný súd, ak by prijaté zákony mohli ohroziť základné práva alebo slobody.

Súčasnej verejnej ochrankyni práv Jane Dubovcovej končí päťročné funkčné obdobie 28. marca 2017. Už keď ju parlament ako poslankyňu za SDKÚ počas vlády Ivety Radičovej zvolil do funkcie, Robert Fico tento krok kritizoval ako „veľmi, veľmi zlý výber“. Podľa neho bol zvolený stranícky kandidát. Dubovcová mala počas svojho pôsobenia vo funkcii napäté vzťahy s Ficovým kabinetom. Kriticky sa vyjadrovala napríklad k zásahu policajtov v roku 2013 v osade Budulovská v Moldave nad Bodvou a v obci Drienovec. Nepáčilo sa jej zaraďovanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do špeciálnych škôl. Dôvodila nerešpektovaním špecifík detí z rómskych komunít. Naposledy parlament v decembri neprijal správu Dubovcovej, že polícia využíva na obmedzenie osobnej slobody priestory, ktoré nie sú celami policajného zaistenia.