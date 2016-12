Na pohotovostiach majú slúžiť dobrovoľníci

V dôchodkovom veku je takmer 60 percent všeobecných lekárov, ktorí zabezpečujú lekársku službu prvej pomoci (LSPP). Minister Tomáš Drucker uviedol, že im vychádza v ústrety. Do rána budú mať podľa neho pohotovosť len dobrovoľníci, zabezpečiť ich musia župy. Tie si tento systém v praxi predstaviť nevedia.

Vyjednávania o tom, ako majú po novom fungovať ambulantné pohotovosti, trvajú už viac ako pol roka. Lekári nechcú ustúpiť, trvajú na ordinačných hodinách do 22. h večer. Odôvodňujú to tým, že je ich málo a že návštevnosť po tomto čase nie je vysoká. Odhodlaní sú ísť aj do extrému.

„Sú už takí demotivovaní, že ak sa to nepodarí presadiť, tak lekári v niektorých regiónoch odovzdajú licencie aj povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a pôjdu do dôchodku,“ povedal prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth. Pripomenul, že ak sa to stane, problém vznikne aj v sieti všeobecných lekárov. Výpadok nebude mať kto nahradiť.

Minister Tomáš Drucker sa po tomto tlaku rozhodol pre kombinovaný systém. Lekári budú mať podľa neho povinnosť slúžiť do 22. hodiny, po nich nastúpia dobrovoľníci. „Vychádzame v ústrety lekárom, to ale neznamená, že pohotovosti nebudú do siedmej hodiny rána,“ reagoval Drucker. Dobrovoľníkov do služieb bude hľadať firma, ktorá LSPP prevádzkuje, ak sa jej to nepodarí, služby prikáže samosprávny kraj.

Okrem všeobecných budú môcť dobrovoľne nastúpiť aj internisti a bude na prevádzkovateľovi, ako to zabezpečí. Motiváciou majú byť peniaze. „Treba povedať podstatnú vec, že slúžiť dobrovoľne pohotovosť od desiatej do rána má byť lepšie odmeňované ako dnes,“ doplnil šéf rezortu.

Hlavný lekár Prešovského samosprávneho kraja Július Zbyňovský si nevie predstaviť, ako budú nariaďovať lekárom služby, ak budú dobrovoľné. Je to podľa neho nelogické. „Minister musel ustúpiť lekárom, ktorí tlačili na to, aby pohotovosti neboli povinné, ale pokiaľ to nie je presne dohodnuté, tak to nie je vyriešené a len sa prehadzuje horúci zemiak,“ myslí si Zbyňovský.

Dnes je zákonná povinnosť každého lekára slúžiť, no aj tak dá župe zabrať, aby zabezpečila služby v tých bodoch, kde pohotovosti sú. „Lekári to nechcú a bránia sa tomu, mnohí tak urobia aj napriek hrozbám sankcií,“ povedal Zbyňovský.

Za odmietnutie práce na pohotovosti môže lekár dostať sankciu od 200 do 500 eur. Podľa Zbyňovského sa aj tak odvolá. „Trvá nejaký čas, kým na ministerstve posúdia, či bola sankcia udelená právom, alebo nie. Ak rezort potvrdí pokutu, lekár to dá na súd. A potrvá mesiace aj roky, kým rozhodne. Sankcie nemajú účinok,“ dodal krajský lekár.

Drucker sa podujal zreformovať sieť ambulantných pohotovostí. Tvrdí, že nefungujú efektívne. Súčasných 95 ambulancii chce skresať na 51. Nové podmienky plánuje predstaviť vo februári. „Na poskytovateľov sa budú robiť výbery, predpokladáme, že účinnosť zákona, keď prebehne celým legislatívnym procesom, bude k prvému júnu alebo júlu,“ doplnil minister.

LSPP sa dnes začína skončením normálnych ordinačných hodín približne o 16. poobede do rána do siedmej. Na jedného lekára pripadnú do mesiaca dve až štyri služby, v závislosti od regiónu. Lekári po odpracovaní 8,5 hodiny vo svojej ambulancii nastupujú na pohotovosť.

Tam končia ráno o siedmej a pokračujú opäť cez deň vo svojej ambulancii. Pohotovostné celonočné služby sú náročné najmä pre starších doktorov. Šóth pripomína, že ak by ordinovali do 22. h, aj vtedy dokážu pacienta komplexne vybaviť, pretože dovtedy sú otvorené aj lekárne.

Na pohotovosť väčšinou prichádzajú ľudia s infektmi horných dýchacích ciest, bolesťami chrbta či s urologickými problémami.

„Akonáhle si chorý nemá kde vybrať lieky a nepotrebuje ich hneď, tak jeho zdravotný stav môže počkať,“ poznamenal Šóth s tým, že ak ide o silné bolesti či akútne stavy, pohotovostná ambulancia na to nie je vybavená tak ako napríklad urgentný príjem v nemocnici. K dispozícii je pre také stavy aj záchranka. Preto aj keď nebudú lekári podľa neho slúžiť celú noc, 24-hodinová zdravotná starostlivosť bude dostupná.