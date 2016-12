Štátna tajomníčka Jankovská: Skončime s experimentmi v justícii

Vanda Vavrová, Pravda |

Dlhodobým problémom justície je to, že každé štyri roky prichádza s novými voľbami nielen nový minister a vedenie rezortu, ale aj iná predstava o obraze a samotnom fungovaní celej justície a spravodlivosti ako takej. To so sebou nesie množstvo častých a protichodných zmien, hovorí štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti, bývalá sudkyňa Monika Jankovská.