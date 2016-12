Zásahy policajtov budú natáčať odevné kamery

Na budúci rok môže byť všetko inak a policajné zásahy by už nemalo sprevádzať toľko otáznikov. Do praxe by sa malo dostať nahrávanie služobných zákrokov. Takéto snímky v prípade sporu poslúžia ako dôkaz. Ministerstvo vnútra v týchto dňoch vyhodnocuje testy odevných kamier a v najbližších týždňoch by malo vyhlásiť tender na ich nákup.

Od kamier, ktoré budú pripevnené na policajných uniformách, si ministerstvo sľubuje, že pomôžu nielen obyvateľom, ale aj polícii, aby si získala väčšiu dôveru verejnosti. Nahrávať sa budú napríklad zásahy pri rušení verejného poriadku, kontroly dokladov, preverovanie opitých výtržníkov alebo zákroky pri športových podujatiach.

„Ako prvá by mala byť záznamovým zariadením vybavená poriadková polícia, pretože je službou prvého kontaktu s občanom. Najmä policajti na obvodných oddeleniach a pohotovostné motorizované jednotky,“ spresnilo tlačové oddelenie ministerstva vnútra, ktoré upozorňuje, že nahrávanie služobných zásahov bude mať tiež silný protikorupčný dosah. „Je dôležité aj pre ochranu policajtov, pretože ich zákroky bývajú často spochybňované nielen kvôli forme, akou prebehli, ale napríklad aj pre nečinnosť.“

Policajti niekoľko typov kamier skúšali v praxi asi rok. Testovali ich na policajných útvaroch v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Overoval sa najvhodnejší spôsob upevnenia na rovnošatu, ďalej veľkosť zaznamenávaných dát, výdrž batérií, citlivosť kamery pri rôznych typoch vonkajšieho osvetlenia, kvalita záznamu zvuku. Vyskúšalo sa tiež fungovanie kamier v rôznych poveternostných podmienkach a v neposlednom rade reakcie občanov počas zákroku s kamerami.

Do konca tohto roka by malo mať ministerstvo pripravenú technickú špecifikáciu, ktorá bude vychádzať práve z výsledkov testov, a tiež rozhodnúť o počte kamier. Potom vyhlási verejné obstarávanie. Minister vnútra Robert Kaliňák priblížil, že kúpiť by mali niekoľko sto kusov. „Presný počet ešte nie je určený, malo by ich byť tak do 500,“ odhadol.

Kamery pre policajtov sú vo svete bežnou výbavou hliadok. Bezpečnostný analytik Milan Žitný podotkol, že už je načase, aby to tak bolo aj u nás. „Len dúfajme, že počas zásahov im budú fungovať, aby sa už neopakovali hádky, či polícia zasiahla oprávnene a zákonne, alebo nie, ako to bolo napríklad v Moldave nad Bodvou,“ hovorí s odkazom na zásah v rómskej osade v roku 2013, keď pri zisťovaní totožnosti policajti postupovali zrejme s neprimeranou brutalitou. „Používanie kamier políciou slúži aj ako ochrana a dôkaz pre policajta. Je dobré, ak budú naši policajti vybavení takýmto systémom,“ pripomenul dopravný analytik Jozef Drahovský. Kamery pre políciu sa podľa neho líšia od bežných tým, že je tam elektronický podpis každej snímky. Záznam je preto možné využiť ako dôkazový materiál.

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová upozorňuje na potrebu policajných kamier už dlhšie. „Už niekoľko rokov odporúča zavedenie kamier pri zásahoch a rovnako zavedenie kamier na policajných oddeleniach, v ktorých sú vybavované úradné konania s občanmi, tzv. stránky, a v ktorých sú predvádzané osoby,“ reagoval jej hovorca Ján Glovičko.

Koľko chce rezort investovať do policajného kamerového systému, nie je ešte známe. Kaliňák hovorí o miliónoch eur. Do ceny zákazky bude potrebné započítať automatizované spracovanie, archiváciu dát a ich prenos. „Nie je možné hovoriť o cenách, kým nie je urobená systemizácia a príslušné počty,“ tvrdí ministerstvo.

Príkladom z praxe, kde by pomohol obrazový záznam, je policajný zásah z vlaňajšieho apríla v osade v obci Vrbica. Po roku vyšetrovania inšpekcia ministerstva vnútra obvinila policajta, ktorý na mieste velil zásahu. Ďalšie trestné stíhanie vedené vo veci inšpekcia prerušila. „Nepodarilo sa jej totiž jednoznačne preukázať, ktorí z policajtov prítomných počas zásahu sa dopustili násilia či iného protiprávneho konania na Rómoch,“ upozornila mimovládna organizácia, ktorá poskytla právne zastúpenie štyrom poškodeným. Polícia v osade hľadala osoby, ktoré nenastúpili do väzenia a skrývali sa. Počas zásahu boli podľa starostu dediny Jaroslava Tokára zranení viacerí Rómovia.

Razie si zatiaľ nahrávajú len kukláči. Kamerové systémy sú tiež súčasťou inteligentných policajných vozidiel. Po celom Slovensku ich jazdí 780 a má ich byť ešte viac. Kamery v nich snímajú nielen komunikáciu hliadok s vodičmi. „Okrem toho, že majú protikorupčný charakter, majú potrebné informácie o preverovaných osobách a vozidlách a policajti ich nemusia zisťovať od operačného dôstojníka cez vysielačku,“ dodal rezort vnútra. Kamerový systém automaticky zachytí evidenčné číslo auta a načítava vodičove doklady. Policajné hliadky v teréne môžu tiež cez tento systém navzájom komunikovať.