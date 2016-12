Nové označenie: Benzín E a nafta B

V súčasnosti čerpacie stanice nemusia používať jednotné symboly na označovanie jednotlivých druhov palív. Ponuka sa v posledných rokoch navyše rozrastá o prémiové aditívované palivá, ktoré situáciu zneprehľadňujú ešte viac. K nepríjemným situáciám dochádza, najmä ak sa vodiči dostanú do zahraničia, kde je označovanie mierne odlišné od toho, na aké sú zvyknutí na domácich čerpacích staniciach.

Brusel schválil nové označovanie palív ešte v októbri tohto roku. Právne poriadky jednotlivých štátov sa musia pravidlám prispôsobiť do konca apríla budúceho roka. Čerpacie stanice budú mať následne čas dva roky na to, aby novinky zaviedli do praxe. Nové označovanie bude pozostávať zo symbolu a písmena. Benzín bude symbolizovať krúžok a písmeno E. Naftu vodiči spoznajú na všetkých pumpách v únii podľa štvorca a písmena B. Pri písmenách bude navyše číslo, ktoré označí podiel biozložky v zmesi. Alternatívne palivá ako LPG alebo CNG budú označené symbolom kosoštvorca.

"Zmyslom návrhu Európskej komisie (EK) na označenie motorových palív je jednotnosť ich názvov v rámci celej Európskej únie tak, aby aj v zahraničí dokázali vodiči rýchlo identifikovať jednotlivé druhy motorových palív, keďže ich komerčné označenie je často prispôsobené lokálnym potrebám. Návrh EK nehovorí o novom, ale o dodatočnom označení motorových palív. Čerpacím staniciam z toho vyplýva povinnosť označiť druhy jednotlivých palív na výdajných technológiách, akými sú výdajný stojan a výdajná pištoľ,“ povedal hovorca Slovnaftu Ladislav Procházka.

Podľa jeho slov začne Slovnaft na svojich čerpacích staniciach zavádzať dodatočné značenie v priebehu roka 2017. "Pre motoristov toto opatrenie neznamená žiadnu zásadnú zmenu. Ide totiž len o doplnkové značenie na čerpacích staniciach, nie o zmenu v zložení motorových palív,“ dodáva Procházka. Komerčné názvy jednotlivých palív tak zostanú zachované. Nová povinnosť sa však dotkne aj výrobcov automobilov, ktorí budú musieť dodatočne označovať palivové nádrže svojich novovyrobených vozidiel. Tie budú označené príslušným symbolom a písmenom, ktoré patria konkrétnemu palivu. Vodiči tak budú mať lepší prehľad na čerpacích staniciach po celej Európe, ktoré palivo je vhodné pre ich auto bez ohľadu na rôzne marketingové názvy. Odkedy však bude nová povinnosť platiť aj pre automobilových výrobcov, zatiaľ nie je známe.

Novinka nič nemení na označovaní oktánového čísla predávaných benzínov, prípadne cetánového čísla nafty. Rovnako sa vodič aj naďalej nemusí dozvedieť, či do svojho auta s dieselovým motorom tankuje letnú, prechodnú alebo zimnú naftu.

V súčasnosti je na slovenských čerpacích staniciach benzín vo väčšine prípadov označený zelenou a nafta čiernou farbou. Rozdiel je aj v tankovacích pištoliach. Tie, z ktorých sa tankuje benzín, sú užšie a zmestia sa do hrdla nádrže vozidla tak s benzínovým, ako aj s naftovým motorom. Naopak, tankovacia pištoľ s naftou má hrubší koniec, ktorý sa do hrdla nádrže benzínového auta nezmestí. Natankovanie nesprávneho paliva môže mať fatálne následky pre motor. Najmä vstrekovače moderných naftových motorov môže benzín úplne zničiť, čo znamená nákladnú opravu. V každom prípade po natankovaní nesprávneho paliva je potrebné v servise minimálne vyprázdniť nádrž.